CJP प्रोटेस्ट के बीच RSS नेता की छात्रों को नसीहत, कहा- देशहित में समय दें, राजनीति में न उलझें

दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी प्रदर्शन को लेकर आरएसएस (RSS) ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल इन युवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं. कारगिल दिवस के उपलक्ष में जम्मू में आयोजित एक कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे इंद्रेश कुमार ने दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि देश के अंदर विकास को लेकर, शिक्षा को लेकर, मांगों को लेकर तरह-तरह से कोशिशे करना यह आम जनता का फर्ज बनता है.

युवा अपना जीवन देश की समस्याओं में लगाएं तो समाज में आएगा बदलाव

देश में मौजूदा हालातों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि आजकल कुछ लोग राजनीति और छोटी-छोटी उपलब्धियों को ही बड़ी सफलता मान लेते हैं, जो बेहद विचित्र लगता है. उन्होंने कहा कि जिन युवाओं को नेता आगे बढ़ाते हैं, उनके पास देश के लिए एक घंटा भी देने का समय नहीं है. उनका कहना था कि यदि यही युवा अपना जीवन देश से भुखमरी, गरीबी, छुआछूत, प्रदूषण और हिंसा जैसी समस्याओं को खत्म करने में लगाएं तो समाज में सकारात्मक बदलाव आ सकता है, लेकिन इसके बजाय कुछ लोग देश को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं.

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युवा पीढ़ी का कर्तव्य, कि शहीदों की शहादत को पहुंचाए आम जनता तक

इंद्रेश ने कहा कि बच्चे आए, तिरंगा लेकर आए. क्योंकि तिरंगा जोड़ता है. उन्होंने कहा कि तिरंगा आन, बान और शान है. 'तिरंगा लहराता रहे ताकि विश्व में संदेश गूंजता रहे की सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा'. शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए इंद्रेश कुमार ने यह भी कहा कि अब यह युवा पीढ़ी का कर्तव्य है कि वह शहीदों की इन शहादत को लेकर आम जनता तक पहुंचे और यह संदेश दे कि कभी भी शहादत बेकार नहीं जाती.

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