राम नवमी का पर्व गुरुवार (26 मार्च) को श्रीनगर में भी बड़े ही धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें एक शोभा यात्रा निकाली गई जो शहर के केंद्र, लाल चौक से होकर गुजरी.

कश्मीरी पंडितों और अन्य श्रद्धालुओं ने कड़ी सुरक्षा के बीच इस शोभा यात्रा में हिस्सा लिया. वे प्रार्थनाएं करते हुए और पारंपरिक संगीत के साथ उत्सव मनाते हुए हब्बा कदल और लाल चौक जैसे इलाकों से गुजरे.

इन रास्तों से गुजरी यात्रा

परंपरा के अनुसार, यह शोभा यात्रा टांकीपोरा स्थित कथलेश्वर मंदिर से शुरू हुई. यह हब्बा कदल और बारबरशाह जैसे इलाकों से गुजरते हुए, ऐतिहासिक लाल चौक पर स्थित घंटा घर का एक चक्कर लगाने के बाद, वापस टांकीपोरा में ही समाप्त हुई. धार्मिक सद्भाव का प्रतीक यह आयोजन स्थानीय निवासियों के सहयोग से संपन्न हुआ, जो घाटी में आए बदले हुए माहौल को दर्शाता है.

कड़ी सुरक्षा के बीच निकली यात्रा

शोभा यात्रा में मौजूद लोगों ने बताया कि यह त्योहार भगवान राम के जन्म की याद में मनाया जाता है. इसका उत्सव नौ दिनों तक चलता है, जिसमें व्रत और भजन शामिल होते हैं और इसका समापन नवमी के दिन होता है. इस शोभा यात्रा के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, ताकि यह उत्सव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके.