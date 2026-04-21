सर्च ऑपरेशन... ड्रोन से निगरानी, पहलगाम हमले की पहली बरसी से पहले जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट

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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirसर्च ऑपरेशन, चप्पे-चप्पे पर तैनाती, ड्रोन से निगरानी..., पहलगाम हमले की बरसी से पहले जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट

सर्च ऑपरेशन, चप्पे-चप्पे पर तैनाती, ड्रोन से निगरानी..., पहलगाम हमले की बरसी से पहले जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट

Pahalgam Terror Attack: आतंकी हमले की बरसी से पहले प्रदेशभर में यह अलर्ट जारी कर दिया गया है कि आतंक की इस दिन किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं.

By : अजय बाचलू | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 21 Apr 2026 05:06 PM (IST)
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पहलगाम हमले की पहली बरसी से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षाबल हाई अलर्ट पर है. प्रदेशभर में सुरक्षा बलों के जवान ऑपरेशन चलाकर आतंक के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं.

दरअसल, 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले के बाद देश का सबसे बड़ा आतंकी हमला 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की बायसरन घाटी में हुआ था, जहां आतंकियों ने धर्म पूछकर 26 बेगुनाह पर्यटकों को मौत की घाट उतारा था. इस हमले की पहली बरसी पर जहां देश नम आंखों से उन शहीदों को याद कर रहा है, वहीं इस हमले से पहले प्रदेश भर में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है.

ये भी पढ़ें: पहलगाम हमले की बरसी से पहले फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा- 'ये जम्मू-कश्मीर के लिए...'

जम्मू कश्मीर में तैनात सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस का आतंक विरोधी दस्ता और अर्ध सैनिक बल पूरे प्रदेश भर में व्यापक सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं. दरअसल, आतंकी हमले की बरसी से पहले प्रदेशभर में यह अलर्ट जारी कर दिया गया है कि आतंक की इस दिन किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं. 

चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन

सुरक्षा एजेंसी की तरफ से जारी है अलर्ट के बाद प्रदेश भर में व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं. यह सर्च ऑपरेशन न केवल संवेदनशील इलाकों में बल्कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे इलाकों में और उन जंगलों में चलाए जा रहे हैं जहां पर आतंकियों या फिर उनके मददगारों के छिपे होने की आशंका है.

ड्रोन से भी की जा रही निगरानी

इन सर्च ऑपरेशंस के साथ ही जम्मू में संदिग्ध इलाकों और जंगलों में ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि के देखे जाने पर तुरंत उसे पर कार्रवाई की जाए. जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की जवान हाईवे और हाईवे के साथ लगने वाले इलाकों में लगातार गश्त कर रहे हैं, ताकि इन इलाकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए.

ये भी पढ़ें: पहलगाम हमले की पहली बरसी पर देश भावुक, जम्मू के स्कूलों ने 26 निर्दोषों की याद में दी गई श्रद्धांजलि

Published at : 21 Apr 2026 05:04 PM (IST)
Tags :
Jammu Kashmir Police JAMMU KASHMIR NEWS Pahalgam Terror Attack
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