EC पर CM उमर अब्दुल्ला बोले, 'राहुल गांधी ने जो कहा वो बिल्कुल...'

चुनाव आयोग में मतभेदों को लेकर आई अखबार की रिपोर्ट पर सियासत भड़की हुई है. विपक्ष के नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने, जेल भेजने और पांच राज्यों के चुनाव दोबारा कराने तक की मांग कर डाली. इस बीच जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की भी प्रतिक्रिया आई. उन्होंने कहा कि अखबार की रिपोर्ट से कई सवाल खड़े होते हैं. चुनाव आयोग ने जो बयान जारी किया कि मतभेद रहता है, इससे साबित होता है कि कुछ ठीक नहीं है.

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा कि सुधारात्मक कदम उठाने की जरूरत है. अगर लोगों का भरोसा चुनाव से उठ गया तो फिर लोकतंत्र में रहा क्या?

लोकतंत्र की बुनियाद चुनाव है- उमर अब्दुल्ला

मुख्यमंत्री ने कहा, ''लोकतंत्र की बुनियाद चुनाव है. अगर इससे भरोसा उठ गया तो लोग चुनाव में हिस्सा ही क्यों लें? इस पर चुनाव आयोग के सदस्यों और भारत सरकार को सोचना चाहिए.''

उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी के बयान पर जताई सहमति

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर सहमति जताते हुए सीएम अब्दुल्ला ने कहा, "अगर आप किसी को वोट देने से रोक रहे हैं, जहां वोट देना उनका हक है, ये लोकतंत्र पर हमला नहीं है तो क्या है? राहुल गांधी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है. अब इसको ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे ये हमें देखना होगा."

बता दें कि राहुल गांधी ने इस मामले पर चुनाव आयोग को निशाने पर लेते हुए कहा कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो. ये देश के खिलाफ है और समय आएगा और हम आपको पकड़ेंगे.