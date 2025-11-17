हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmir'देश का डॉक्टर अपने शरीर पर RDX बांधकर...', कश्मीर मुद्दे पर सरकार पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती

'देश का डॉक्टर अपने शरीर पर RDX बांधकर...', कश्मीर मुद्दे पर सरकार पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती

Jammu-Kashmir News: PDP प्रमुख महबूबा मुफ़्ती ने कहा कि कश्मीर की परेशानी अब लाल किले तक गूंज रही है. उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों ने न सिर्फ जम्मू-कश्मीर बल्कि दिल्ली को भी असुरक्षित बना दिया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 17 Nov 2025 11:32 AM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर में PDP प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने दुनिया को तो यह बताया कि कश्मीर में सब ठीक है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है. महबूबा ने कहा कि कश्मीर की परेशानियों की गूंज अब लाल किले तक सुनाई दे रही है, जो यह दिखाता है कि हालात सुधरे नहीं बल्कि और खराब हुए हैं.

महबूबा मुफ्ती ने अपने बयान में कहा, "आपने दुनिया को बताया कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, लेकिन कश्मीर की परेशानी लाल किले के सामने गूंज रही हैं. आपने जम्मू-कश्मीर को सुरक्षित बनाने का वादा किया था, लेकिन उस वादे को पूरा करने के बजाय, आपकी नीतियों ने दिल्ली को असुरक्षित बना दिया है."

उन्होंने कहा कि अगर एक पढ़ा-लिखा युवा वह भी डॉक्टर अपने शरीर पर RDX बांधकर खुद को और दूसरों को मार देता है, तो ये साफ संकेत है कि देश में सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं बची है.

हर चीज के लिए लगा दे रहे पीएसए-यूएपीए

महबूबा ने प्रशासनिक कार्रवाइयों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि आज कश्मीर में हालात इतने सख्त कर दिए गए हैं कि अगर किसी इलाके में पानी नहीं आता और लोग सड़कों पर उतरते हैं, तो SHO धमकी देता है कि अंदर जाओ, नहीं तो PSA लगा दूंगा.

उनके मुताबिक, “हर चीज के लिए पीएसए, हर चीज के लिए यूएपीए. आपने जो दहशत का माहौल बनाया है. दुनिया को कहा कि सब ठीक है, लेकिन कश्मीर की मुसीबत कल लाल किले के सामने गोल पड़ी.”

'वाजपेयी जी का रास्ता भूली बीजेपी'

महबूबा मुफ़्ती ने अपने पिता मुफ़्ती मोहम्मद सईद का किस्सा भी याद किया. उन्होंने कहा कि जब PDP ने 2015 में बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, तब वह खुद हिचकिचा रही थीं. लेकिन उनके पिता ने कहा था कि वाजपेयी जी ने कश्मीर को खून-खराबे से बाहर निकालने की दिशा दिखाई थी और बीजेपी तब राष्ट्रहित में काम करने वाली पार्टी लगती थी.

महबूबा ने कहा, “आज मैं उसी बीजेपी से कहना चाहती हूं कि अगर आप में से किसी के दिल में मुल्क का दर्द है, तो ये हालात देखिए. जम्मू-कश्मीर का पढ़ा-लिखा युवा आरडीएक्स बांधकर खुद की जान दे रहा है. इससे साफ है कि देश में कहीं कोई सेफ्टी नहीं है.”

महबूबा मुफ़्ती ने केंद्र पर धार्मिक राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा, “आप हिंदू-मुस्लिम की राजनीति करके वोट तो पा सकते हैं, लेकिन मुल्क किस दिशा में जा रहा है, ये जरूर सोचना पड़ेगा.” उन्होंने कहा कि सरकार को सुरक्षा, संवाद और भरोसे का माहौल बनाना चाहिए, न कि ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे और तनाव बढ़े.

हालांकि, महबूबा ने अपने बयान में एक बात साफ कही कि “कश्मीर को शांत करने के नाम पर जो किया जा रहा है, उसका असर अब दिल्ली में भी दिख रहा है. इससे बड़ा खतरे का संकेत और क्या हो सकता है?”

और पढ़ें
Published at : 17 Nov 2025 11:32 AM (IST)
Tags :
PDP JAMMU KASHMIR NEWS MEHBOOBA MUFTI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
बिहार
चिराग पासवान की पार्टी से 3 विधायक बन सकते हैं मंत्री, रेस में किसका-किसका नाम?
चिराग पासवान की पार्टी से 3 विधायक बन सकते हैं मंत्री, रेस में किसका-किसका नाम?
विश्व
Saudi Arabia Bus Accident: सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत की आशंका
सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत की आशंका
क्रिकेट
IND A vs PAK A: नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
Advertisement

वीडियोज

लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
बिहार
चिराग पासवान की पार्टी से 3 विधायक बन सकते हैं मंत्री, रेस में किसका-किसका नाम?
चिराग पासवान की पार्टी से 3 विधायक बन सकते हैं मंत्री, रेस में किसका-किसका नाम?
विश्व
Saudi Arabia Bus Accident: सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत की आशंका
सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत की आशंका
क्रिकेट
IND A vs PAK A: नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
साउथ सिनेमा
Nayanthara Net Worth: 100 करोड़ का बंगला, प्राइवेट जेट, नयनतारा जीती हैं लग्जरी लाइफस्टाइल, जानें नेटवर्थ
100 करोड़ का बंगला, प्राइवेट जेट, नयनतारा जीती हैं लग्जरी लाइफस्टाइल, जानें नेटवर्थ
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन पाने के लिए ये तैयारियां कर लें, वरना अटक जाएगा आवेदन
हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन पाने के लिए ये तैयारियां कर लें, वरना अटक जाएगा आवेदन
जनरल नॉलेज
किन देशों में कुत्ते-बिल्ली की तरह पाल सकते हैं शेर, जानें क्या हैं नियम?
किन देशों में कुत्ते-बिल्ली की तरह पाल सकते हैं शेर, जानें क्या हैं नियम?
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget