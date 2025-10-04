एक्सप्लोरर
वैष्णो देवी के बाद मचैल यात्रा स्थगित, जम्मू-कश्मीर सरकार का आदेश जारी
Machail Mata Yatra Suspended: जम्मू-कश्मीर सरकार ने मचैल माता यात्रा को खराब मौसम की वजह से फिलहाल स्थगित करने का फैसला लिया.
वैष्णो देवी के बाद अब जम्मू-कश्मीर सरकार ने मचैल यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों की आवाजाही स्थगित करने का आदेश दिया है
