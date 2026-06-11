श्रीनगर के लाल चौक पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, PoK को वापस लाने की उठी मांग

कश्मीर में आतंकवाद पीड़ितों के संगठन ATVK ने गुरुवार को श्रीनगर के लाल चौक स्थित घंटा घर पर प्रदर्शन कर पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई और नागरिकों की हत्याओं की निंदा की. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि PoJK में रहने वाले लोगों के साथ हो रहे कथित अत्याचारों पर अब दुनिया को ध्यान देना चाहिए.

ATVK की चेयरपर्सन तस्लीमा अख्तर के नेतृत्व में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया. प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए और पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू-कश्मीर के लोगों के समर्थन में आवाज उठाई.

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भारत सरकार से की सख्त कदम उठाने की मांग

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार से पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर को वापस लेने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की. उनका कहना था कि वहां के लोग लंबे समय से कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहे हैं और उन्हें न्याय मिलना चाहिए.

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू-कश्मीर में हाल के दिनों में निहत्थे नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की घटनाएं सामने आई हैं. उन्होंने कहा कि इन मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए.

संयुक्त राष्ट्र से भी लगाई गुहार

ATVK ने संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से अपील की कि वे PoJK की स्थिति पर नजर रखें और वहां के लोगों की आवाज को वैश्विक मंचों तक पहुंचाने में मदद करें. संगठन का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस मुद्दे पर सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए.

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संगठन ने साफ कहा कि जब तक PoJK के लोगों के खिलाफ कथित हिंसा और दमन बंद नहीं होता, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को उठाते रहेंगे और प्रभावित लोगों के समर्थन में अभियान चलाएंगे.