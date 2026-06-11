जम्मू-श्रीनगर NH पर 3 दिनों तक रात में वाहनों की No Entry, एक क्लिक में पढ़ें पूरी खबर

जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे (NH44) पर मरम्मत कार्य के चलते 12 से 17 जून के बीच तीन दिनों तक रात के समय सभी तरह की गाड़ियों की आवाजाही बंद रहेगी. यह फैसला कई जगहों पर जरूरी मरम्मत का काम करने के लिए लिया गया है, जिसमें जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर नचलाना की अहम जगह भी शामिल है.

रामबन के DM के जारी आदेश में कहा गया है, "आम जनता, यात्रियों और ड्राइवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और NHAI के अनुरोध पर, रामबन के जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश संख्या ADMR/542-54 (तारीख 10-06-2026) के जरिए NHAI को 12, 14 और 16 जून 2026 की रात को सड़क की मरम्मत (बिटुमिनस का काम) करने की मंजूरी दी है."

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इन तारीख पर रात में वाहनों की नो एंट्री

इसके अनुसार, 12/13, 14/15 और 16/17 जून 2026 की रातों को नशरी और नवयुग टनल के बीच हर रात 22:00 बजे से 05:00 बजे तक ट्रैफिक बंद रहेगा. जम्मू-श्रीनगर NHW (NH-44) पर ट्रैफिक बंद होने की वजह से, उधमपुर से रामबन, बनिहाल और श्रीनगर की तरफ शाम 17:00 बजे के बाद किसी भी तरह की गाड़ी को जाने की इजाजत नहीं होगी.

प्रशासन ने वाहन मालिकों को दी सलाह

इसी तरह, काजीगुंड से बनिहाल, रामबन, उधमपुर और जम्मू की तरफ रात 20:00 बजे के बाद किसी भी गाड़ी को जाने की इजाजत नहीं होगी. इसके साथ ही जल्दी खराब होने वाली चीजों और जानवरों को ले जाने वाले गाड़ी मालिकों को सलाह दी गई है कि वे इस शेड्यूल के हिसाब से अपनी गाड़ियों में सामान लोड करें ताकि गाड़ी रुकने की वजह से जान-माल का नुकसान न हो.

यात्रियों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने जारी किेए हेल्पलाइन नंबर

ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों, खासकर पर्यटकों को भी सलाह दी है कि वे मदद के लिए ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से संपर्क करें और इसके लिए नंबर भी जारी किए हैं. यात्रियों से कहा गया है कि वे 13, 15 और 17 जून, 2026 को NH-44 पर अपनी यात्रा शुरू करने से पहले किसी भी परेशानी से बचने के लिए जम्मू (0191-2459048, 0191-2740550, 9419147732, 103), TCU श्रीनगर (0194-2450022, 2485396, 18001807091, 103), TCU रामबन (9419993745) और TCU उधमपुर (8491928625) से संपर्क कर लें.

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