कश्मीर में भीषण ठंड: श्रीनगर में टूटे रिकॉर्ड, पारा शून्य से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे, जमी डल झील

कश्मीर घाटी में शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे तापमान हिमांक बिंदु (Freezing Point) से कई डिग्री नीचे गिर गया है. शुक्रवार (9 जनवरी) को श्रीनगर में इस मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई, जिसके कारण विश्व प्रसिद्ध डल झील के आंतरिक हिस्सों सहित घाटी के कई जलाशय जम गए हैं.

श्रीनगर में रिकॉर्ड गिरावट अधिकारियों के अनुसार, श्रीनगर में बृहस्पतिवार रात न्यूनतम तापमान शून्य से 6.0 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया. यह पिछली रात (शून्य से 5.1 डिग्री नीचे) की तुलना में और भी कम था. शहर का यह न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.1 डिग्री नीचे रहा, जो इस सर्दी के मौसम का अब तक का सबसे कम स्तर है.

पर्यटन स्थलों का हाल: पहलगाम सबसे ठंडा

पहलगाम: दक्षिण कश्मीर का यह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल केंद्रशासित प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहाँ न्यूनतम तापमान शून्य से 7.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया.

गुलमर्ग: उत्तरी कश्मीर के इस स्की रिसॉर्ट में रात का तापमान शून्य से 7.2 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा.

काजीगुंड: घाटी के प्रवेश द्वार काजीगुंड में भी मौसम का सबसे कम तापमान शून्य से 6.2 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड किया गया.

अन्य स्थान: कुपवाड़ा में शून्य से 5.8 डिग्री नीचे, सोनमर्ग में शून्य से 5.4 डिग्री नीचे और कोकरनाग में न्यूनतम तापमान शून्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा。

' चिल्ला-ए-कलां' का प्रभाव और बर्फबारी का इंतजार

कश्मीर इस समय 40 दिनों की भीषण ठंड की अवधि 'चिल्ला-ए-कलां' की चपेट में है. यह अवधि 21 दिसंबर से शुरू हुई थी और 29 जनवरी 2026 को समाप्त होगी. हालांकि इस दौरान हिमपात की संभावना सबसे अधिक होती है, लेकिन इस बार अब तक घाटी के मैदानी इलाकों में बर्फबारी नहीं हुई है.

मौसम विभाग का पूर्वानुमान

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 21 जनवरी तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा, हालांकि आसमान में बादल छाए रह सकते हैं. विभाग ने चेतावनी दी है कि 10 जनवरी तक रात के तापमान में और भी गिरावट आ सकती है, जिसके बाद न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री की मामूली वृद्धि होने की संभावना है.