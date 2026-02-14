जम्मू: पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए तस्करी की कोशिश नाकाम, 20 करोड़ की हेरोइन जब्त

जम्मू में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर शनिवार (14 फरवरी 2026) को सीमा पार से नशीले पदार्थों की तस्करी की एक बड़ी साजिश को सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया. अधिकारियों के मुताबिक, इस कार्रवाई में 20 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की चार किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद की गई है. यह खेप ड्रोन के जरिए सीमा पार से भारतीय क्षेत्र में गिराई गई थी.

नशीले पदार्थ भेजने की मिली थी गुप्त सूचना

अधिकारियों ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के माध्यम से नशीले पदार्थ भेजे जाने वाले हैं. सूचना मिलते ही सीमा सुरक्षा बल (BSF) और स्थानीय पुलिस ने तुरंत संयुक्त अभियान शुरू किया. यह ऑपरेशन जम्मू के आर.एस. पुरा सेक्टर के एक सीमावर्ती गांव में चलाया गया. तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को हेरोइन से भरे दो पैकेट मिले, जिनका कुल वजन चार किलोग्राम से अधिक बताया जा रहा है. बरामदगी के बाद पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया गया.

पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि सीमा पार से संचालित तस्करी के इस नेटवर्क में शामिल लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं. सुरक्षा एजेंसियां यह भी जांच कर रही हैं कि स्थानीय स्तर पर किन लोगों की इस साजिश में भागीदारी हो सकती है.

एक दिन पहले ही हेरोइन तस्करी में दो लोगों को किया था गिरफ्तार

यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब एक दिन पहले ही कठुआ जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में ड्रोन के जरिए हेरोइन तस्करी के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था. पंजाब के पठानकोट निवासी जतिन और कठुआ निवासी दानिश डोगरा उर्फ साजन को नगरी इलाके के पास 150 ग्राम हेरोइन बरामदगी के मामले में पकड़ा गया था. जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी वीओआईपी कॉल के जरिए पाकिस्तान स्थित एक तस्कर के संपर्क में थे. सुरक्षा एजेंसियां पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं.