गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirBJP विधायक विजय शर्मा का लापता बेटा दिल्ली में मिला, 3 राज्यों की पुलिस कर रही थी तलाश

BJP विधायक विजय शर्मा का लापता बेटा दिल्ली में मिला, 3 राज्यों की पुलिस कर रही थी तलाश

कठुआ विधायक विजय शर्मा का बेटा आदित्य कुमार घर से बैडमिंटन खेलने निकला था, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं आया जिसके बाद उसकी तलाश शुरू हुई. अब आदित्य दिल्ली में अपनी बहन के घर पर मिला है.

Written By : अजय बाचलू |  Updated at : 23 Sep 2026 09:35 AM (IST)
Preferred Sources

जम्मू की कठुआ विधानसभा सीट से विधायक विजय शर्मा का बेटा मंगलवार (22 सितंबर) की शाम से लापता हो गया था. उसे ढूंढने के लिए जम्मू-कश्मीर, पंजाब और दिल्ली पुलिस रातभर जुटी रहीं. अब जांच में जुटी कई टीमों को सफलता मिल गई है. विधायक का बेटा दिल्ली में मिला है. बताया जा रहा है कि वह दिल्ली में अपनी बड़ी बहन के घर पहुंचा है. 

Published at : 23 Sep 2026 09:32 AM (IST)
Tags :
Jammu Kashmir News BJP
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
J&K: BJP विधायक विजय शर्मा का बेटा लापता, बैडमिंटन खेलने निकला था
J&K: BJP विधायक विजय शर्मा का बेटा लापता, बैडमिंटन खेलने निकला था
जम्मू और कश्मीर
श्रीनगर में दिहाड़ी कर्मचारियों का आंदोलन तेज, असेंबली घेराव की दी चेतावनी
श्रीनगर में दिहाड़ी कर्मचारियों का आंदोलन तेज, असेंबली घेराव की दी चेतावनी
जम्मू और कश्मीर
जम्मू: निशाने पर 7000 रोहिंग्या परिवार, एक्शन की तैयारी में सरकार
जम्मू: निशाने पर 7000 रोहिंग्या परिवार, एक्शन की तैयारी में सरकार
जम्मू और कश्मीर
जम्मू: महिला की संदिग्ध मौत पर बवाल, ससुराल में तोड़फोड़ के बाद आंगन में जलाई चिता
जम्मू: महिला की संदिग्ध मौत पर बवाल, ससुराल में तोड़फोड़ के बाद आंगन में जलाई चिता
Advertisement

वीडियोज

IIT छात्र के सुसाइड केस में नया ट्विस्ट !
गरबा पर घमासान..जारी हिंदू-मुसलमान!
'छिट-पुट कांड' में हाफ एनकाउंटर
Greater Noida | UP News: थार वाले का 'मनोविज्ञान'...टशन में लेते हैं जान ? | ABP News
Janhit | Chitra Tripathi: ट्रंप ईरान के साथ डील कब करने वाले हैं ? | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP के सौरव दास को क्यों आया गुस्सा? बोले- 'पता चला है कि दिल्ली पुलिस...'
CJP के सौरव दास को क्यों आया गुस्सा? बोले- 'पता चला है कि दिल्ली पुलिस...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
OP राजभर की सियासी दुश्मन के खिलाफ AIMIM, सुभासपा चीफ देंगे साथ? ये है पूरा मामला
OP राजभर की सियासी दुश्मन के खिलाफ AIMIM, सुभासपा चीफ देंगे साथ? ये है पूरा मामला
इंडिया
SIR पर खुलासे से सियासी बवाल, प्रशांत भूषण बोले- ज्ञानेश कुमार को हटाएं
SIR पर खुलासे से सियासी बवाल, प्रशांत भूषण बोले- ज्ञानेश कुमार को हटाएं
क्रिकेट
न्यूजीलैंड ने भारत से टी20 सीरीज के लिए किया टीम का एलान, एक साल बाद वापस आया खूंखार गेंदबाज
न्यूजीलैंड ने भारत से टी20 सीरीज के लिए किया टीम का एलान, एक साल बाद वापस आया खूंखार गेंदबाज
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री कर पाएगी 'द वन'? जानें- प्रीडिक्शन
सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री कर पाएगी 'द वन'? जानें- प्रीडिक्शन
जम्मू और कश्मीर
BJP विधायक विजय शर्मा का लापता बेटा दिल्ली में मिला, 3 राज्यों की पुलिस कर रही थी तलाश
BJP विधायक विजय शर्मा का लापता बेटा दिल्ली में मिला, 3 राज्यों की पुलिस कर रही थी तलाश
इंडिया
साइक्लोन अर्नब लाएगा 'आफत', कई राज्यों में रेड अलर्ट, जानें ताजा अपडेट
साइक्लोन अर्नब लाएगा 'आफत', कई राज्यों में रेड अलर्ट, जानें ताजा अपडेट
Home Tips
Kitchen Cloth Smell: रसोई के कपड़े से बदबू नहीं जा रही, काम करेगा ये तरीका
रसोई के कपड़े से बदबू नहीं जा रही, काम करेगा ये तरीका
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget