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BJP विधायक विजय शर्मा का लापता बेटा दिल्ली में मिला, 3 राज्यों की पुलिस कर रही थी तलाश
कठुआ विधायक विजय शर्मा का बेटा आदित्य कुमार घर से बैडमिंटन खेलने निकला था, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं आया जिसके बाद उसकी तलाश शुरू हुई. अब आदित्य दिल्ली में अपनी बहन के घर पर मिला है.
जम्मू की कठुआ विधानसभा सीट से विधायक विजय शर्मा का बेटा मंगलवार (22 सितंबर) की शाम से लापता हो गया था. उसे ढूंढने के लिए जम्मू-कश्मीर, पंजाब और दिल्ली पुलिस रातभर जुटी रहीं. अब जांच में जुटी कई टीमों को सफलता मिल गई है. विधायक का बेटा दिल्ली में मिला है. बताया जा रहा है कि वह दिल्ली में अपनी बड़ी बहन के घर पहुंचा है.
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