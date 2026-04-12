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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर के डोडा में डोली धरती, लोगों ने महसूस किए भूकंप के तेज झटके, 4.6 रही तीव्रता

जम्मू-कश्मीर के डोडा में डोली धरती, लोगों ने महसूस किए भूकंप के तेज झटके, 4.6 रही तीव्रता

Earthquake in Doda: डोडा में भूकंप के झटके महसूस करना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले 1 मार्च 2026 को भी यहां 4.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। हालांकि उस समय भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था.

By : IANS एजेंसी | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 12 Apr 2026 09:00 AM (IST)
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जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में रविवार (12 अप्रैल) को तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.6 मापी गई. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, भूकंप सुबह 4 बजकर 32 मिनट पर आया. राहत की बात यह है कि अभी तक कहीं से भी जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है.

भूकंप के बाद स्थानीय प्रशासन अलर्ट हो गया है. पुलिस और राहत टीमें हालात पर नजर बनाए हुए हैं. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, लेकिन सतर्क जरूर रहें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सूचना दें. कुछ दिन पहले दिल्ली-एनसीआर सहित देश के विभिन्न इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे.

मार्च 2026 में भी आ चुका है भूकंप

डोडा में भूकंप के झटके महसूस करना कोई नई बात नहीं है. इससे पहले 1 मार्च 2026 को भी यहां 4.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था. हालांकि उस समय भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन लोगों में दहशत फैल गई थी.

महाराष्ट्र में भी महसूस हुए भूकंप के झटके

महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र स्थित हिंगोली जिले के कुछ हिस्सों में शनिवार (11 अप्रैल) को भूकंप के झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.7 मापी गई. इसके साथ ही पड़ोसी जिलों नांदेड़ और परभणी के भी कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए. 

हिंगोली के जिलाधिकारी राहुल गुप्ता ने बताया कि पांगरा शिंदे गांव के कुछ हिस्सों में भूकंप का असर देखने को मिला है. यहां कुछ घरों और सामुदायिक केंद्रो की दीवारों में दरार देखने को मिली हैं. हालांकि किसी प्रकार की जान-माल का नुकसान नहीं हुआ.

वहीं, नादेड़ जिला अधिकारी ने बताया कि भूकंप की तीव्रता 4.7 मापी गई थी. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी की एक रीडिंग का हवाला देते हुए कहा कि भूकंप शनिवार सुबह 8.45 बजे दर्ज किया गया. भूकंप का केंद्र हिंगोली जिले की वसमत तहसील के शिरली गांव में भूमि से करीब 10 किलोमीटर की गहराई में था.

ये भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर में नशा तस्करों की खैर नहीं! LG मनोज सिन्हा बोले- प्रॉपर्टी से लेकर दस्तावेज होंगे जब्त

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Published at : 12 Apr 2026 09:00 AM (IST)
Tags :
Doda News JAMMU KASHMIR NEWS EARTHQUAKE
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