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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirJammu Kashmir: 1600 करोड़ की योजना, सिर्फ 3 परिवारों की हुई वापसी, RTI ने खोली कश्मीरी पंडित पुनर्वास की हकीकत

Jammu Kashmir: 1600 करोड़ की योजना, सिर्फ 3 परिवारों की हुई वापसी, RTI ने खोली कश्मीरी पंडित पुनर्वास की हकीकत

Jammu-Kashmir News: 2009 की 1,618 करोड़ रुपये की कश्मीरी पंडित पुनर्वास योजना पर RTI ने बड़ा खुलासा किया है. इतने बड़े बजट के बावजूद अब तक केवल तीन परिवारों की ही घाटी में वापसी हो पाई है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 11 Apr 2026 04:41 PM (IST)
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कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी को लेकर लंबे समय से देश में चर्चा होती रही है. सरकारें बदलती रहीं, योजनाएं बनती रहीं और दावे भी किए जाते रहे कि हालात धीरे-धीरे बेहतर हो रहे हैं. लेकिन हाल ही में सामने आई एक RTI रिपोर्ट ने इन दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस रिपोर्ट ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इतने सालों में जमीनी स्तर पर क्या बदला और क्या नहीं.

साल 2009 में केंद्र सरकार ने कश्मीरी पंडितों की वापसी और पुनर्वास के लिए एक बड़ा 'प्रधानमंत्री पैकेज' योजना तैयार किया था. इस योजना के लिए 1,618.40 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया था. उस समय इसे एक ऐतिहासिक पहल बताया गया था, जिससे उम्मीद थी कि हजारों विस्थापित परिवार अपने घरों में लौट पाएंगे.

लेकिन RTI के जरिए सामने आई जानकारी ने सबको चौंका दिया. आंकड़ों के मुताबिक, इतने बड़े बजट और वर्षों की कोशिशों के बावजूद अब तक केवल तीन परिवार ही स्थायी रूप से घाटी में वापस लौट पाए हैं. यह आंकड़ा अपने आप में कई सवाल खड़े करता है और यह दिखाता है कि योजना का असर जमीन पर कितना सीमित रहा.

राजनीतिक प्रतिक्रिया और सवालों की बौछार

इस RTI को दाखिल करने वाले कांग्रेस नेता संजय सप्रू ने जम्मू में इन आंकड़ों को सार्वजनिक करते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि यह पूरी योजना “व्यवस्थागत विफलता” का उदाहरण बन चुकी है. उनका कहना था कि एक दशक से ज्यादा समय तक इस पैकेज को कश्मीरी पंडितों की वापसी की आधारशिला बताया जाता रहा, लेकिन असलियत में इसके परिणाम बेहद निराशाजनक हैं.

सप्रू ने यह भी कहा कि सरकार कुछ कामों को उपलब्धि के तौर पर दिखा रही है, लेकिन वे कागजों तक ही सीमित हैं और उन्हें सम्मानजनक वापसी नहीं कहा जा सकता. उनके मुताबिक, जब तक लोग सुरक्षित और भरोसे के माहौल में अपने घरों में वापस न बसें, तब तक किसी भी योजना को सफल नहीं माना जा सकता

सरकार की इस योजना में कई तरह के प्रावधान शामिल किए गए थे. इसमें आवास के लिए आर्थिक मदद, ट्रांज़िट आवास, रोजगार के अवसर, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, किसानों और बागवानों के लिए सहायता और कर्ज पर ब्याज में राहत जैसी सुविधाएं शामिल थीं. उद्देश्य साफ था कि हर वर्ग के लोगों को किसी न किसी तरीके से सहारा दिया जाए, ताकि वे घाटी में लौटने का फैसला कर सकें.

आवास योजना के तहत क्षतिग्रस्त घरों के लिए 7.5 लाख रुपये तक की मदद और जर्जर घरों के लिए 2 लाख रुपये देने का प्रावधान रखा गया था. साथ ही, जिन लोगों ने अपनी संपत्ति बेच दी थी, उन्हें ग्रुप हाउसिंग के जरिए फिर से बसाने की कोशिश की गई. लेकिन इन सभी प्रयासों के बावजूद लोगों का भरोसा पूरी तरह से नहीं बन पाया.

रोजगार और ट्रांज़िट आवास की स्थिति

अगर योजना के कुछ हिस्सों को देखें, तो रोजगार के मामले में सरकार ने कुछ हद तक सफलता हासिल की है. 6,000 नौकरियों के लक्ष्य में से 5,880 पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं. यह एक सकारात्मक पहलू जरूर है, लेकिन इससे भी लोगों की स्थायी वापसी नहीं हो पाई.

इसी तरह ट्रांज़िट आवास की बात करें तो सरकार ने 6,000 आवास इकाइयों का लक्ष्य रखा था. अप्रैल 2026 तक 4,118 इकाइयां पूरी हो चुकी हैं और 1,882 इकाइयों पर काम चल रहा है. हालांकि ये आवास अस्थायी व्यवस्था के तौर पर बनाए गए थे, लेकिन स्थायी पुनर्वास के लिए यह पर्याप्त नहीं दिखते.

सुरक्षा और भरोसे की कमी सबसे बड़ी वजह

कश्मीरी पंडितों की वापसी का सबसे बड़ा मुद्दा केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि सुरक्षा और भरोसे का माहौल है. जब तक लोगों को यह विश्वास नहीं होगा कि वे घाटी में सुरक्षित रह सकते हैं, तब तक वे वापस लौटने का जोखिम नहीं उठाएंगे.

सरकार ने संपत्तियों की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधान जरूर बनाए हैं और जिला मजिस्ट्रेटों को संरक्षक की भूमिका दी गई है, लेकिन जमीनी हकीकत में लोगों की चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं.

1990 का दर्द आज भी जिंदा

कश्मीरी पंडितों का पलायन 1990 के दौर में हुआ था, जब हालात बेहद खराब हो गए थे. करीब 62,000 परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े थे. यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि हजारों परिवारों के दर्द और संघर्ष की कहानी है.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 1989 के बाद से 219 कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई थी. यही वजह है कि आज भी कई परिवार अपने पुराने घरों में लौटने से डरते हैं. उनके लिए यह सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि सुरक्षा और अस्तित्व का सवाल है.

संजय सप्रू ने यह मुद्दा भी उठाया कि कश्मीरी पंडितों की धार्मिक संपत्तियों, जैसे मंदिर और तीर्थस्थलों, के प्रबंधन के लिए कोई मजबूत व्यवस्था नहीं है. उनका कहना है कि ये संपत्तियां फिलहाल नौकरशाही के भरोसे हैं और इनमें जवाबदेही की कमी है.

इसके अलावा, समुदाय के साथ संवाद और भरोसा बनाने के लिए भी कोई ठोस तंत्र नजर नहीं आता, जो इस पूरे पुनर्वास प्रक्रिया को और कमजोर बनाता है.

इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि केवल योजनाएं बनाना और बजट तय करना काफी नहीं है. जब तक उन योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं होगा, तब तक नतीजे नहीं मिलेंगे.

सप्रू ने सरकार से मांग की है कि इस योजना का पारदर्शी ऑडिट कराया जाए, देरी और कमियों के लिए जिम्मेदारी तय की जाए और एक स्पष्ट, समय-सीमा वाला रोडमैप तैयार किया जाए. उनका कहना है कि वापसी की प्रक्रिया में सुरक्षा, विश्वास और सम्मान को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

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Published at : 11 Apr 2026 04:41 PM (IST)
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