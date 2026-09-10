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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmir'कौन सा कश्मीरी पंडित बिना घर के है', CM उमर अब्दुल्ला ऐसा क्यों बोले?

'कौन सा कश्मीरी पंडित बिना घर के है', CM उमर अब्दुल्ला ऐसा क्यों बोले?

सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्रांजिट हाउसिंग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर कहा कि 'कौन सा कश्मीरी पंडित बिना घर के है?' उनहोंने कहा कि घाटी में तैनात अल्पसंख्यक की व्यवस्था सरकारी इमारतों में की गई है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 10 Sep 2026 08:09 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्रांजिट हाउसिंग को लेकर कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन पर बात करते हुए कहा कि 'उनमें से कोई भी बेघर नहीं है'. 10 सितंबर, 2026 को जम्मू-कश्मीर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (IFFJK) के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज (PMRP) कर्मचारियों के मौन विरोध प्रदर्शन पर सीधे जवाब दिया.

मुख्यमंत्री अब्दुल्ला से जब प्रदर्शनकारियों की मांगों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने अभाव वाली बात को खारिज करते हुए पूछा, 'कौन सा कश्मीरी पंडित बिना घर के है?' मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि घाटी में तैनात अल्पसंख्यक कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था पहले से मौजूद सरकारी इमारतों या निजी, खुद किराए पर लिए गए घरों में की गई है. प्रशासन का ध्यान बेघर लोगों को बचाने के बजाय अतिरिक्त खास गेटेड कॉम्प्लेक्स (सुरक्षित आवासीय परिसर) पूरे करने पर है.

उपराज्यपाल के के अधिकार में आता है सुरक्षा प्रोटोकॉल

अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा कि कानून-व्यवस्था, सुरक्षा प्रोटोकॉल और PM पैकेज कर्मचारियों के लिए सीधे आवंटन का प्रबंधन उपराज्यपाल के प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिसकी देखरेख अभी अस्थायी प्रमुख वी.के. सक्सेना कर रहे हैं. यह हमारी सीधी जिम्मेदारी नहीं है. 

सुरक्षा में एक गंभीर चूक के बाद तनाव बढ़ गया है. लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक प्रॉक्सी आतंकवादी समूह, यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल (ULC), ने एक बहुत चिंताजनक डिजिटल धमकी भरा पत्र जारी किया. धमकी भरे पत्र में हाल ही में श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन में शामिल कर्मचारियों की सटीक तस्वीरें और निजी जानकारी शामिल थी.

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30 सितंबर तक गेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं सौंपे तो होगी भूख हड़ताल

समूह ने खास तौर पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निशाना बनाया और सरकार द्वारा बनाए गए सुरक्षित ट्रांजिट हाउसिंग को 'इजरायली-शैली की बस्ती योजना' करार दिया. टारगेट लिस्ट और धमकी भरे पत्रों को 'बहुत चिंताजनक' बताते हुए, अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर पुलिस और खुफिया इकाइयों से डेटा लीक के स्रोत की अच्छी तरह से जांच करने का आग्रह किया.

विरोध कर रहे कर्मचारियों का तर्क है कि भले ही तकनीकी रूप से वे बेघर नहीं हैं, लेकिन पर्याप्त प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था के बिना अलग-अलग निजी किराए के घरों में रहने से वे बहुत आसानी से निशाना बन सकते हैं ('सॉफ्ट टारगेट'). केंद्र द्वारा वादा किए गए 6,000 ट्रांजिट फ्लैटों में से लगभग 4,128 यूनिट बनकर तैयार हो चुकी हैं. प्रदर्शनकारियों ने एक औपचारिक अल्टीमेटम जारी करते हुए कहा है कि अगर सरकार 30 सितंबर तक इन सुरक्षित, गेटेड कॉम्प्लेक्स को सौंपने का काम पूरा नहीं करती है, तो वे 1 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे.

वंदे मातरम्: CM अब्दुल्ला बोले, 'जल्द से जल्द कांग्रेस की सरकार...'

Published at : 10 Sep 2026 08:08 PM (IST)
Tags :
JAMMU KASHMIR NEWS OMAR ABDULLAH
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