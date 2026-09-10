वंदे मातरम्: CM अब्दुल्ला बोले, 'जल्द से जल्द कांग्रेस की सरकार...'

वंदे मातरम् पर जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार (10 सितंबर) को बड़ा बयान दे दिया. उन्होंने कांग्रेस के रुख से जुड़े सवाल पर कहा कि ये कानून बना हुआ है. वंदे मातरम् के पूरे स्टैंजा अब लाजमी है. ये सिर्फ जम्मू-कश्मीर के लिए नहीं है बल्कि पूरे मुल्क के लिए है. उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी सरकारी कार्यक्रमों में यही होगा. नहीं होगा तो जो लोग खड़े नहीं रहते हैं, उनके खिलाफ कानून कार्रवाई की जा सकती है.

'कांग्रेस वाले क्या चाहते हैं कि कश्मीरी और जेल में भरे जाएं'

मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि कांग्रेस वाले क्या चाहते हैं कि कश्मीरी और जेल में भरे जाएं. उन्होंने कहा, "मैं तो दुआ करता हूं कि जल्द से जल्द कांग्रेस की हुकूमत आए, वो इस चीज को संसद में रद्द कर दें. हमें कोई ऐतराज नहीं है. हमने तो कभी पार्टी के तौर पर वंदे मातरम् को अपनाया नहीं है. आगे भी नहीं अपनाएंगे. लेकिन जो वैधानिक दायित्व है, हमें पूरे करने होंगे."

कांग्रेस और NC में कैसे हुआ विवाद

दरअसल, सोमवार को 'इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर'में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की उपस्थिति में पूरा राष्ट्रगीत बजाया गया. इस दौरान सीएम और फारूक अब्दुल्ला खड़े रहे. जम्मू-कश्मीर की सरकार को कांग्रेस बाहर से समर्थन दे रही है. कांग्रेस ने इस घटना पर सार्वजनिक रूप से सख्त असहमति व्यक्त की.

कांग्रेस की आलोचना पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा था कि सरकारी ‘प्रोटोकॉल’ को पार्टी की विचारधारा से अलग रखा जाना चाहिए. जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने नेकां द्वारा पूरे राष्ट्रगीत के गायन के फैसले पर बुधवार को चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि राष्ट्रीय प्रतीकों को भारत के संवैधानिक मिजाज को प्रतिबिंबित करना चाहिए. कर्रा ने 'एक्स' पर कहा था, ‘‘राष्ट्रीय प्रतीकों की गरिमा तब और बढ़ती है जब वे भारत की विविधता को समाहित करते हैं, न कि तब जब विविधता से उनके अनुरूप ढलने की अपेक्षा की जाती है.’’

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