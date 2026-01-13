नहीं रहे कश्मीरियत के पैरोकार भूषण बजाज, 91 की उम्र में देहांत, शांति के लिए जीवनभर किया संघर्ष

लोकप्रिय सामाजिक और राजनीतिक विचारक और जम्मू-कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट (JKDF) के संस्थापक भूषण बजाज का सोमवार, 12 जनवरी को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया. वे 91 वर्ष के थे.

प्रसिद्ध लेखक और कश्मीर के इतिहासकार प्रेम नाथ बजाज के बेटे, उन्हें व्यापक रूप से भाईचारे और कश्मीरियत की वकालत करने वाली एक सुसंगत और सिद्धांतवादी कश्मीरी पंडित आवाज के रूप में माना जाता था.

जम्मू कश्मीर में शांति के लिए किया संघर्ष

भूषण बजाज ने जीवन भर जम्मू-कश्मीर में शांति, सुलह और संवाद के लिए संघर्ष किया. जम्मू-कश्मीर रक्षा बल (जेकेडीएफ) के संस्थापक के रूप में, उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों, अहिंसा और समावेशी जुड़ाव पर आधारित एक दृष्टिकोण को स्पष्ट किया और क्षेत्र में समाज, पहचान और सह-अस्तित्व से संबंधित मुद्दों पर अपने विचारपूर्ण हस्तक्षेप के लिए जाने जाते थे.

भूषण बजाज जम्मू-कश्मीर के विभिन्न समुदायों के बीच सद्भाव, आपसी सम्मान और समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध रहे और राजनीतिक और सामाजिक मतभेदों से परे सम्मान अर्जित किया. उनके परिवार में उनकी पत्नी और एक बेटा हैं.

कश्मीरी मूल्यों के सच्चे अनुयायी थे भूषण बजाज

वहीं, मीरवाइज उमर फारूक ने भूषण बजाज के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, "मेरे पिता के प्रिय मित्र, भूषण अंकल मेरे जीवन में पिता तुल्य थे. कश्मीरी मूल्यों के सच्चे अनुयायी, उनका सच्चा प्यार, स्नेह और आत्मीयता हमेशा मेरे साथ रहेगी. उनका जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत क्षति है."