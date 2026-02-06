'BJP केंद्र से पैसे रुकवा कर विधायक निधि बहाल करने की बात कर रही', CM सुक्खू का निशाना

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा है कि अच्छा होता अगर बीजेपी विधायक दल RDG की बहाली के लिए राज्यपाल से मिलने लोकभवन जाता और हिमाचल प्रदेश के हितों की बात करता. उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी केंद्र से पैसे रुकवा कर विधायक निधि बहाल करने की बात कर रही है. हिमाचल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है. जब स्थिति ठीक होगी तो सरकार विधायक निधि और ऐच्छिक निधि बहाल करेगी.

हिमाचल प्रदेश को लेकर क्या बोले सीएम सुक्खू?

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होने की वजह से हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आग्रह किया है कि वे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उनके साथ दिल्ली चले और हिमाचल के हितों की पैरवी करें.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार हिमाचल प्रदेश की RDG बंद हुई है. ऐसे में सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है जिसमें सरकार जनता को यह बताएगी कि बीते दस सालों में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को क्या दिया है.

बीजेपी के विधायकों पर बोला तीखा हमला

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एक फरवरी का दिन हिमाचल के लिए 'काला दिन' था. बीजेपी विधायक तथ्यों पर बात न करते हुए दुष्प्रचार में जुटे हैं. सरकार ने RDG को लेकर 16वें वित आयोग और वित्त मंत्री के समक्ष मजबूती से अपना पक्ष रखा है.

उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने कभी इतनी मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखा, लेकिन फिर भी अगर बीजेपी को लगता है कि पक्ष रखने में कहीं ढील हुई है तो अब बीजेपी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार प्रधानमंत्री के पास चलने को तैयार है. वहां बीजेपी हिमाचल के पक्ष रखें और RDG को बहाल करने में सहयोग करें. फिलहाल इस मुद्दे पर सियासी घमासान जारी है.