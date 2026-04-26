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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशKangra News: कांगड़ा में कलयुगी पिता ने नाबालिग बेटी को बनाया हवस का शिकार, गर्भवती होने पर खुलासा

Kangra News: कांगड़ा में कलयुगी पिता ने नाबालिग बेटी को बनाया हवस का शिकार, गर्भवती होने पर खुलासा

Kangra News In Hindi: इस अमानवीय कृत्य के कारण पीड़िता गर्भवती हो गई और उसने बच्चे को जन्म दिया है. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है. पीडिता को चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 26 Apr 2026 05:13 PM (IST)
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हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के भवारना पुलिस थाना के अंतर्गत रिश्तों को तार-तार करने वाली बेहद घिनौनी और मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. एक कलयुगी पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी. उसका यौन शोषण किया.

इस अमानवीय कृत्य के कारण पीड़िता गर्भवती हो गई और उसने बच्चे को जन्म दिया है. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है. पीडिता को चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है. जहां दोनों अभी खतरे से बाहर हैं, फिलहाल बच्चे और मां के लिए अब आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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ऐसे हुए खुलासा

सूचना के मुताबिक यह मामला उस वक्त उजागर हुआ जब 23 अप्रैल को पीड़िता स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर सिविल अस्पताल पहुंची. जब डॉक्टर ने उसका चैकअप किया तो पाया कि वह गर्भवती है. डॉक्टर ने इस बारे में पुलिस को सूचित किया. पुलिस ने अस्पताल से सूचना मिलते ही मामला दर्ज किया और पीड़िता के बयान दर्ज किए. पीड़िता ने अपने ही पिता पर शारीरिक शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया. बयानों के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया.

पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज

डीएसपी पालमपुर सुनील राणा ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि आरोपी पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 29 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है.

इस घटना के बाद समाज में रिश्तों को लेकर एक बहस शुरू हो गयी है, तो वहीं दूसरी तरफ बेटियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. फिलहाल इस मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गयी है.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 26 Apr 2026 05:13 PM (IST)
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Rape With Minor Kangra News HImachal Pradesh News
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