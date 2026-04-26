कांगड़ा में कलयुगी पिता ने नाबालिग बेटी को बनाया हवस का शिकार, गर्भवती होने पर खुलासा

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के भवारना पुलिस थाना के अंतर्गत रिश्तों को तार-तार करने वाली बेहद घिनौनी और मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. एक कलयुगी पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी. उसका यौन शोषण किया.

इस अमानवीय कृत्य के कारण पीड़िता गर्भवती हो गई और उसने बच्चे को जन्म दिया है. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है. पीडिता को चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है. जहां दोनों अभी खतरे से बाहर हैं, फिलहाल बच्चे और मां के लिए अब आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें: पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुल्लू से गैंगस्टर हरप्रीत समेत 7 लोग गिरफ्तार, घेराबंदी कर दबोचा

ऐसे हुए खुलासा

सूचना के मुताबिक यह मामला उस वक्त उजागर हुआ जब 23 अप्रैल को पीड़िता स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर सिविल अस्पताल पहुंची. जब डॉक्टर ने उसका चैकअप किया तो पाया कि वह गर्भवती है. डॉक्टर ने इस बारे में पुलिस को सूचित किया. पुलिस ने अस्पताल से सूचना मिलते ही मामला दर्ज किया और पीड़िता के बयान दर्ज किए. पीड़िता ने अपने ही पिता पर शारीरिक शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया. बयानों के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया.

पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज

डीएसपी पालमपुर सुनील राणा ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि आरोपी पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 29 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है.

इस घटना के बाद समाज में रिश्तों को लेकर एक बहस शुरू हो गयी है, तो वहीं दूसरी तरफ बेटियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. फिलहाल इस मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गयी है.

यह भी पढ़ें: Himachal: सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, 30% ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट जारी