जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला, बोले- 'मित्रों को संरक्षण देने में व्यस्त हैं सीएम सुक्खू'

हिमाचल प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज होने के साथ ही राजनीतिक बयानबाजी भी तीखी हो गई है. पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhu Government) के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा और तीखा हमला बोला है.

जयराम ठाकुर ने सीधा आरोप लगाया है कि सुक्खू सरकार चुनाव हारने के डर से बौखला गई है और आदर्श चुनाव आचार संहिता (Model Code of Conduct) का खुला उल्लंघन कर अपने चहेतों और 'मित्रों' को फायदा पहुंचाने में व्यस्त है.

'सरकारी मशीनरी और पैसे का दुरुपयोग'

मंडी से जारी एक कड़े बयान में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चुनावी माहौल के बीच सरकार पर्दे के पीछे से गैर-कानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रही है. विभिन्न बोर्डों और निगमों में बैठे सरकारी पदाधिकारी जनता के पैसे और संसाधनों का दुरुपयोग कर कांग्रेस का चुनाव प्रचार कर रहे हैं. उन्होंने चुनाव आयोग (Election Commission) से तुरंत इसका संज्ञान लेने और इन गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की है.

'आउटसोर्स एजेंसियों के जरिए रोजगार का प्रलोभन'

जयराम ठाकुर ने एक बड़ा खुलासा करते हुए आरोप लगाया कि आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को रोजगार का झूठा प्रलोभन दिया जा रहा है. उन्होंने कहा, "हमें जानकारी है कि ये एजेंसियां मुख्यमंत्री सुक्खू के संरक्षण प्राप्त कांग्रेसी नेताओं की ही हैं. ये लोग रोजगार के नाम पर युवाओं को गुमराह कर चुनाव में अपने प्रत्याशियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं."

अधिकारियों को सख्त चेतावनी

पूर्व सीएम ने सरकारी मशीनरी और अधिकारियों को भी खुले शब्दों में आगाह किया है. उन्होंने कहा कि अधिकारी सत्ता के दबाव में आकर किसी भी अवैध कार्य या अनैतिक फैसले का हिस्सा न बनें, क्योंकि समय आने पर हर गलत फैसले का पाई-पाई का हिसाब लिया जाएगा.

'धनबल का इस्तेमाल कर रही कांग्रेस'

भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद का आरोप लगाते हुए ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार पहले ही अपनी हार मान चुकी है, इसलिए अब धनबल (Money Power) के सहारे चुनाव को प्रभावित करने के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने अनैतिक तरीके अपनाए, तो भाजपा ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है.

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'बीजेपी प्रत्याशियों का जल्द होगा ऐलान'

उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने स्थानीय निकाय चुनाव के लिए अधिकांश जगहों पर अपने अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और बाकी सीटों पर भी जल्द ही प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाएगा. हमारी पूरी कोशिश है कि चुनाव स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से हों.

सराज के छतरी में लिया आशीर्वाद

बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बुधवार को सराज विधानसभा क्षेत्र के छतरी पहुंचे थे. यहाँ उन्होंने देवता श्री नाग चपलांदु जी के सान्निध्य में आयोजित 'श्रीमद भागवत पुराण कथा' का श्रवण किया और स्थानीय देवता का आशीर्वाद लिया. इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनीं और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर गहन मंथन कर उनका मार्गदर्शन किया.

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