#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल लैंडस्लाइड: किन्नौर से टूटा संपर्क, NH-5 पूरी तरह बंद

हिमाचल लैंडस्लाइड: किन्नौर से टूटा संपर्क, NH-5 पूरी तरह बंद

Himachal Weather News: हिमाचल में भारी बारिश के चलते किन्नौर जिले के प्रवेश द्वार चौरा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 5 बंद हो गया है. इससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं.

Written By : पराक्रम चन्द |  Updated at : 31 Jul 2026 11:51 AM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है. किन्नौर जिले के प्रवेश द्वार चौरा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 5 (NH-05) पर भारी बड़ी चट्टानें और बोल्डर गिर गए हैं, जिससे किन्नौर का सड़क संपर्क फिलहाल कट गया है और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं. कई यात्री और स्थानीय लोग सड़क खुलने का इंतजार कर रहे हैं.

NHAI की टीम ने जेसीबी से सड़क से मलबा कार्य किया शुरू

लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं. चौरा के पास भी अचानक पहाड़ी से बड़े-बड़े पत्थर सड़क पर आ गिरे, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया. घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की टीमें मौके पर पहुंच गईं. जेसीबी और अन्य भारी मशीनों की सहायता से सड़क से मलबा और चट्टानों को हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है.

हिमाचल: धर्मशाला BJP विधायक पर FIR, आय से अधिक संपत्ति के आरोप

यात्रियों से अपील आधिकारिक जानकारी के बाद ही करें सफर

हालांकि, लगातार हो रही बारिश और बीच-बीच में पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण बहाली कार्य में काफी दिक्कतें आ रही हैं. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है. अधिकारियों ने यात्रियों और स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे फिलहाल अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम तथा सड़क की स्थिति की आधिकारिक जानकारी प्राप्त करने के बाद ही सफर करें.

गौरतलब है कि किन्नौर जिले में मानसून के दौरान भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं. इससे पहले भी भारी बारिश के कारण NH-05 कई बार बाधित हो चुका है, जिससे जनजीवन और आवाजाही प्रभावित हुई थी. फिलहाल प्रशासन मार्ग को जल्द से जल्द बहाल करने के प्रयास में जुटा हुआ है.

हिमाचल को नई EV बसों की सौगात, CM सुक्खू ने BJP को घेरा

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read More
Published at : 31 Jul 2026 11:51 AM (IST)
Tags :
Kinnaur News HIMACHAL NEWS WEATHER UPDATE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
हिमाचल लैंडस्लाइड: किन्नौर से टूटा संपर्क, NH-5 पूरी तरह बंद
हिमाचल लैंडस्लाइड: किन्नौर से टूटा संपर्क, NH-5 पूरी तरह बंद
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल: धर्मशाला BJP विधायक पर FIR, आय से अधिक संपत्ति के आरोप
हिमाचल: धर्मशाला BJP विधायक पर FIR, आय से अधिक संपत्ति के आरोप
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल को नई EV बसों की सौगात, CM सुक्खू ने BJP को घेरा
हिमाचल को नई EV बसों की सौगात, CM सुक्खू ने BJP को घेरा
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल: 15 अगस्त को खुले रहेंगे सभी सरकारी स्कूल, ऑर्डर जारी
हिमाचल: 15 अगस्त को खुले रहेंगे सभी सरकारी स्कूल, ऑर्डर जारी
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
24 घंटे...4 मर्डर...दिल्ली में लगता है डर !
Ramayana Trailer Review: Ranbir Kapoor के Ram और Yash के Ravan लुक ने जीता दिल
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, Emotions और Action का शानदार मेल
Ramayana Trailer Review: Yash का Ravan अवतार शानदार, Ranbir Kapoor ने भी जीता दिल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PAK के गृहमंत्री Gen-Z से डरे! दिल्ली के CJP प्रोटेस्ट का किया जिक्र, बोले- सिस्टम फेल
PAK के गृहमंत्री Gen-Z से डरे! दिल्ली के CJP प्रोटेस्ट का किया जिक्र, बोले- सिस्टम फेल
महाराष्ट्र
जर्जर थी इमारत, ढहने से 9 लोगों की मौत, चीख-पुकार से दहला भिवंडी
जर्जर थी इमारत, ढहने से 9 लोगों की मौत, चीख-पुकार से दहला भिवंडी
इंडिया
'आप Gen Z को डरा-धमकाकर चुप नहीं करा सकते', PM मोदी-अमित शाह से बोले राहुल गांधी
'आप Gen Z को डरा-धमकाकर चुप नहीं करा सकते', PM मोदी-अमित शाह से बोले राहुल गांधी
स्पोर्ट्स
PAK को लगा बड़ा झटका, वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए शान मसूद
PAK को लगा बड़ा झटका, वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए शान मसूद
साउथ सिनेमा
Box Office: दूसरे थर्सडे घटी 'जना नायकन' की कमाई, जानें- 8 दिनों में कितना वसूला बजट
दूसरे थर्सडे घटी 'जना नायकन' की कमाई, जानें- 8 दिनों में कितना वसूल लिया बजट
इंडिया
Xप्लेन: E20 फ्यूल पर संसद में अलग-अलग जवाब! क्या खुद उलझ गई बीजेपी सरकार?
E20 फ्यूल पर संसद में अलग-अलग जवाब देकर कैसे उलझ गई बीजेपी सरकार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव: चंद्रशेखर आजाद ने उतारे उम्मीदवार, 45 सीटों की पूरी लिस्ट देखें यहां
यूपी चुनाव: चंद्रशेखर आजाद ने उतारे उम्मीदवार, 45 सीटों की पूरी लिस्ट देखें यहां
इंडिया
एंटी-पेपर लीक बिल पास होते ही आया PM मोदी का वीडियो, अभिजीत दीपके बोले- 'आपकी स्किन..'
एंटी-पेपर लीक बिल पास होते ही आया PM मोदी का वीडियो, अभिजीत दीपके बोले- 'आपकी स्किन..'
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
Embed widget