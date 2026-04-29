हिमाचल प्रदेश सरकार ने वन विभाग में बड़े स्तर पर भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है. सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य में 500 सहायक वन रक्षक (Assistant Forest Guards) के पद सृजित किए गए हैं. इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. सरकार ने ये पद पहले से मौजूद 500 वन रक्षक (Forest Guards) के पद समाप्त कर तैयार किए हैं. इन पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद प्रति माह 16,000 रुपये का भुगतान दिया जाएगा. इस फैसले को राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर के तौर पर देखा जा रहा है.

पदों पर 50 प्रतिशत आरक्षण ‘वन मित्रों’ के लिए निर्धारित

अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन पदों में 50 प्रतिशत आरक्षण ‘वन मित्रों’ (Van Mitras) के लिए निर्धारित किया गया है. इस भर्ती की खास बात यह है कि वन मित्रों के लिए किसी भी प्रकार का अनुभव अनिवार्य नहीं रखा गया है, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं को आवेदन और चयन का मौका मिल सकेगा. सरकार के इस फैसले से विशेष रूप से वन मित्रों के बीच उत्साह देखा जा रहा है और इसे रोजगार सृजन की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

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आचार संहिता में अधिसूचना को लेकर विपक्ष ने उठाए सवाल

हालांकि, 28 अप्रैल को जारी इस अधिसूचना को लेकर विपक्ष ने सवाल भी उठाए हैं. विपक्ष का कहना है कि इसी दिन पंचायत चुनावों की आचार संहिता लागू हुई थी और ऐसे समय में इस तरह की अधिसूचना जारी करना चुनावी लाभ लेने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है. विपक्ष सरकार पर चुनावों के बीच राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप लगा रहा है.

वहीं सरकार की ओर से इस फैसले को युवाओं और वन क्षेत्र से जुड़े लोगों के हित में बताया जा रहा है. राजनीतिक बयानबाजी के बीच यह मुद्दा अब चर्चा का विषय भी बन गया है. साथ ही सरकार का दावा है कि वह जनता के हित में फैसले ले रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि सरकार चाहे जैसे हथकंडे अपनाए, चुनावों में बीजेपी ही प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगी.

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