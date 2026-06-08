हिमाचल: महिलाओं के लिए पहला सरकारी नशामुक्ति केंद्र ‘नवजीवन’ शुरू, CM सुक्खू ने किया लोकार्पण

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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशHimachal News: महिलाओं के लिए पहला सरकारी नशामुक्ति केंद्र ‘नवजीवन’ शुरू, CM सुक्खू ने किया लोकार्पण

Himachal News: महिलाओं के लिए पहला सरकारी नशामुक्ति केंद्र ‘नवजीवन’ शुरू, CM सुक्खू ने किया लोकार्पण

Himachal News In Hindi: हिमाचल में महिलाओं के लिए पहला सरकारी नशामुक्ति केंद्र ‘नवजीवन’ शुरू हो गया है. CM सुक्खू ने इसका लोकार्पण किया है. उन्होंने कहा- 12% महिलाएं चिट्टे के नशे में संलिप्त हैं.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 08 Jun 2026 04:25 PM (IST)
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ अभियान को मजबूत करते हुए महिलाओं के लिए राज्य का पहला सरकारी नशामुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र ‘नवजीवन’ शुरू कर दिया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को शिमला के मशोबरा में इस केंद्र का लोकार्पण किया. यह केंद्र विशेष रूप से नशे की चपेट में आई महिलाओं के उपचार, परामर्श और समाज में पुनर्स्थापन के लिए स्थापित किया गया है.

12 प्रतिशत महिलाएं चिट्टे के नशे में संलिप्त

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में नशे की समस्या गंभीर होती जा रही है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लगभग 12 प्रतिशत महिलाएं चिट्टे (हेरोइन) के नशे में संलिप्त हैं. उन्होंने कहा कि नशा केवल कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं, बल्कि एक बड़ी सामाजिक चुनौती है. ‘नवजीवन’ केंद्र में महिलाओं की पहचान गोपनीय रखी जाएगी ताकि वे बिना किसी सामाजिक दबाव के उपचार ले सकें.

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टांडा में खुलेगा दूसरा केंद्र

सीएम सुक्खू ने घोषणा की कि महिलाओं के लिए दूसरा नशामुक्ति केंद्र जल्द ही डॉ. राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, टांडा में खोला जाएगा. केंद्र में विशेषज्ञ चिकित्सकीय सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श, जीवन कौशल प्रशिक्षण और पारिवारिक सहयोग कार्यक्रम चलाए जाएंगे. केंद्र का संचालन हिमाचल पुलिस द्वारा किया जाएगा.

संजौली विवाद पर CM का बयान

लोकार्पण कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री सुक्खू ने संजौली विवाद पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि भाजपा खुद को हिंदुओं की सबसे बड़ी हितैषी बताती है, लेकिन कांग्रेस सरकार भी मंदिरों और धार्मिक स्थलों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है. राम मंदिर निर्माण के दौरान पूरे दिन का अवकाश दिए जाने का उदाहरण देते हुए उन्होंने विरोध प्रदर्शनों को अनावश्यक बताया.

बता दें कि हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि संजौली में स्थित मस्जिद का निर्माण बिना अनुमति के किया गया है और इसके कई हिस्से अवैध हैं. नगर निगम अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए मस्जिद के अवैध हिस्सों (मंजिलों) को गिराने के आदेश दिए थे.

सीएम सुक्खू ने कहा, “नशामुक्त हिमाचल हमारा लक्ष्य है. ‘नवजीवन’ केंद्र न केवल महिलाओं को नशे से मुक्ति दिलाएगा, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन भी देगा.”सरकार का मानना है कि यह केंद्र नशामुक्ति अभियान में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 08 Jun 2026 04:24 PM (IST)
Tags :
Shimla News HIMACHAL NEWS SUKHVINDER SINGH SUKHU
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