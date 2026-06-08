अब नर्सों की यूनिफॉर्म पर राजनीति? BJP सांसद कंगना रनौत बोलीं- 'इसे बदलना पड़ेगा क्योंकि...'

बॉलिवुड फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत अपनी आने वाली फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म की रिलीज से पहले उन्होंने नर्सों की यूनिफॉर्म को लेकर अपनी बात रखी है. उनका मानना है कि आज भी नर्सों के यूनिफॉर्म में ब्रिटिश लुक है. उनका कहना है कि डॉक्टरों को अपने पसंद के कपड़े पहनने की आजादी है, ऊपर से सिर्फ कोट पहनते हैं. जबकि किसी भी मौसम में नर्स को एक तय यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है. उन्होंने इसमें बदलाव पर भी जोर दिया.

नर्सों के यूनिफॉर्म में फॉरेन लुक बहुत ज्यादा- कंगना

अभिनेत्री कंगना रनौत ने एएनआई से बातचीत में कहा, ''ब्रिटिश के टाइम जो नर्सों का ड्रेस कोड था वो आज भी चलता आ रहा है. डॉक्टर्स अपनी मर्जी से पहन सकते हैं जो उनको पहनना है, उनको कोट मिलता है. लेकिन नर्सों को सर्दी, गर्मी में भी एक ही ड्रेस है. मुझे लगता है कि उनके यूनिफॉर्म में फॉरेन लुक बहुत ज्यादा है. यह मेरा बहुत ही पर्सनल ओपिनियन है.''

नर्सों के यूनिफॉर्म में सुधार की जरूरत- कंगना रनौत

उन्होंने आगे कहा, ''हमने इस फिल्म में यूनिफॉर्म को लेकर बहुत ही इंटीग्रिटी और डिग्निटी के साथ काम किया है. उसका शेप और साइज मैटर नहीं करता है. मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि यह बहुत ही ब्रिटिश लुक है. हद से ज्यादा है. सिर पर पिन लगाकर कैप लगाना, बेल्ट लगाना वो यूएएस नेवी का भी थोड़ा प्रभाव है. इसमें कुछ रिफॉर्म लाया जाए तो ये अच्छी बात रहेगी.''

फिल्म में नर्स का किरदार निभा रही हैं कंगना रनौत

फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' में कंगना रनौत एक अस्पताल की नर्स का किरदार निभाते हुए नजर आएंगी. फिल्म की स्टोरी 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी. हमले में कामा हॉस्पिटल को भी निशाना बनाया गया था. अटैक के बावजूद इस हॉस्पिटल को चालू रखने और मरीजों को बचाने में नर्सों के अहम रोल को प्रदर्शित किया गया है. इस फिल्म का ट्रेलर पिछले हफ्ते रिलीज किया गया था.

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