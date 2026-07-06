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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों के लिए चेतावनी जारी; फ्लैश फ्लड और भूस्खलन का खतरा

हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों के लिए चेतावनी जारी; फ्लैश फ्लड और भूस्खलन का खतरा

Himachal Weather News: हिमाचल के कांगड़ा, मंडी और शिमला समेत कई जिलों में मौसम विभाग ने भारी से भारी बारिश की संभावना जताई है. विभाग ने लोगों से मौसम संबंधी ताजा अपडेट पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं.

Written By : पराक्रम चन्द |  Updated at : 06 Jul 2026 02:08 PM (IST)
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मौसम विभाग ने आज हिमाचल के कई जिलों में भारी से भारी बारिश की संभावना जताई है. विभाग के अनुसार कांगड़ा, मंडी और शिमला जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है, जबकि बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, सोलन और सिरमौर जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भी तूफान आने की संभावना है. 

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है. सड़कों पर फिसलन बढ़ने और दृश्यता कम होने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा यातायात प्रभावित होने और कई स्थानों पर जाम लगने की आशंका भी जताई गई है. स्थानीय स्तर पर आवश्यक सेवाओं और दैनिक गतिविधियों पर भी अस्थायी असर पड़ सकता है.

मौसम विभाग ने नदी-नालों और जल स्रोतों से दूरी बनाने के दिए निर्देश

प्रशासन और मौसम विभाग ने लोगों से मौसम संबंधी ताजा अपडेट पर नजर रखने, अनावश्यक यात्रा से बचने, नदी-नालों और जल स्रोतों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने तथा राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है.  शिमला में भी बारिश के चलते ऐतिहासिक रिज मैदान पर चर्च के पास बनी सड़क की दीवार गिर गई है. हालांकि इससे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है. नगर निगम शिमला की टीम मौके पर पहुंचकर जरूर कार्य में जुट गई हैं.

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भारी बारिश के चलते कई जिलों में सड़के और नाले हुए अवरुद्ध 

सोमवार सुबह चंबा जिले के चुराह क्षेत्र में भारी बारिश के बाद पंगोला नाले में अचानक फ्लैश फ्लड आ गया. तेज बहाव के साथ भारी मात्रा में मलबा और पत्थर आने से चंबा तीसा सड़क पूरी तरह अवरुद्ध हो गई है, जिससे क्षेत्र में यातायात प्रभावित हुआ है. जिला कुल्लू में लगातार हो रही बारिश के कारण सैंज घाटी का पागल नाला एक बार फिर उफान पर आ गया है. नाले में अचानक बढ़े जलस्तर और भारी मलबा आने से औट-सैंज सड़क पर मलबा जमा हो गया, जिसके चलते मार्ग को यातायात के लिए बंद करना पड़ा.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 06 Jul 2026 02:08 PM (IST)
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