हिमाचल: मंडी में फिर बस हादसा, करसोग में बस खाई में गिरी, एक महिला की मौत

हिमाचल के सिरमौर में हुए निजी बस हादसे के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि आज सुबह-सुबह हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के करसोग उपमंडल में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. चरखड़ी के पास 'चेतन कोच' नामक निजी बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौके पर मौत हो गई है, जबकि बस में सवार अन्य लोग घायल हो गए.

स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को पांगणा अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार घायलों की हालत फिलहाल स्थिर है.

चालक-परिचालक समेत 6 लोग थे सवार

जानकारी के अनुसार हादसे के समय बस में चालक और परिचालक समेत कुल छह यात्री सवार थे. राहत की बात यह रही कि बस में ज्यादा यात्री नहीं थे, अन्यथा बड़ा जानी नुकसान हो सकता था. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे की पुष्टि की है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है. प्रारंभिक तौर पर सड़क की खराब स्थिति या फिर तकनीकी खराबी को हादसे की वजह माना जा रहा है.

सिरमौर हादसे के बाद दूसरी बड़ी घटना

यह हादसा सिरमौर में हुए भीषण बस हादसे के कुछ ही दिनों बाद हुआ है, जिसमें कई लोगों की जान गई थी. हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी सड़कों पर बार-बार होने वाले ऐसे हादसे सड़क सुरक्षा और वाहनों की रखरखाव पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं. स्थानीय लोगों ने सड़कों की बेहतर रखरखाव और सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके.