सोलन के अर्की बाजार में कई सिलेंडर ब्लास्ट, 8 साल की बच्ची जिंदा जली, 8 लोग लापता, 6 मकान राख

हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला स्थित अर्की बाजार बीती रात (रविवार, 11 जनवरी) करीब 2.30 बजे अचानक भीषण आग भड़क उठी. इस दर्दनाक हादसे में 8 साल की एक बच्ची की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि 7 से 8 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं. लापता लोगों में 2 महिलाएं, 2 पुरुष और 4 बच्चे शामिल हैं.

आग सबसे पहले एक रिहायशी मकान में लगी, जो कुछ ही मिनटों में आसपास की दुकानों और अन्य मकानों तक फैल गई. देखते ही देखते पूरा बाजार धुएं और लपटों में घिर गया. आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 6 से अधिक मकान पूरी तरह जलकर राख हो गए, जबकि कई दुकानें भी जल गई.

LPG सिलेंडर फटने से और भड़की आग

घटना के दौरान कई LPG सिलेंडर फटने से हालात और भी बेकाबू हो गए. सिलेंडरों के धमाकों से आग तेजी से फैलती चली गई, जिससे दमकल कर्मियों को आग बुझाने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. आसपास के लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल आए.

सूचना मिलते ही दमकल विभाग, पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक बाजार का बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो चुका था.

आग के कारणों का अब तक नहीं चला पता

घटनास्थल पर स्थानीय विधायक संजय अवस्थी भी पहुंचे और हालात का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. उन्होंने कहा कि जो लोग लापता हैं, उनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है.

इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल है. प्रभावित परिवारों का सब कुछ आग में जलकर खत्म हो चुका है. प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य जारी है, जबकि आग लगने के कारणों की जांच भी शुरू कर दी गई है.