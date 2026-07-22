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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशशिमला में सियासी संग्राम, CTO चौक पर BJP-SFI में झड़प, शाम को कांग्रेस का भाजपा दफ्तर पर घेराव

शिमला में सियासी संग्राम, CTO चौक पर BJP-SFI में झड़प, शाम को कांग्रेस का भाजपा दफ्तर पर घेराव

Shimla News In Hindi: शिमला में बुधवार को भारी सियासी हंगामा हुआ. सीटीओ चौक पर बीजेपी और SFI कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के बाद शाम को कांग्रेस ने भाजपा कार्यालय का घेराव कर दिया.

Written By : पराक्रम चन्द |  Updated at : 22 Jul 2026 10:47 PM (IST)
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हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बुधवार (22 जुलाई) का दिन भारी सियासी गहमागहमी और हंगामे भरा रहा. शहर में एक के बाद एक दो बड़े सियासी बवाल देखने को मिले. पहले दिन में सीटीओ (CTO) चौक पर बीजेपी और एसएफआई (SFI) के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए, और फिर शाम ढलते-ढलते कांग्रेस ने बीजेपी कार्यालय का घेराव कर दिया. दोनों ही मौकों पर पुलिस को स्थिति संभालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी.

बुधवार (22 जुलाई) दिन में शिमला के सीटीओ चौक पर उस वक्त तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई, जब बीजेपी और एसएफआई (SFI) के कार्यकर्ता एक साथ प्रदर्शन करने पहुंच गए. बीजेपी कार्यकर्ता जहां राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे थे, वहीं SFI कार्यकर्ता दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में सड़कों पर उतरे थे.

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आमने-सामने आए कार्यकर्ता

इसी बीच दोनों संगठनों के कार्यकर्ता एक-दूसरे के आमने-सामने आ गए और जमकर नारेबाजी शुरू कर दी. देखते ही देखते माहौल गर्मा गया और दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की और झड़प की स्थिति बन गई.

स्थिति बिगड़ती देख मौके पर तैनात पुलिस बल ने तुरंत मोर्चा संभाला. काफी तनातनी के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग किया और समझा-बुझाकर स्थिति को नियंत्रण में लिया. इस दौरान कुछ देर के लिए चौक पर अफरा-तफरी का माहौल रहा.

शाम को कांग्रेस ने किया BJP कार्यालय का घेराव

सीटीओ चौक का मामला अभी पूरी तरह शांत ही हुआ था कि बुधवार शाम को राजधानी में एक और राजनीतिक ड्रामा शुरू हो गया. इस बार कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के राज्य कार्यालय 'दीप कमल' का घेराव कर दिया.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार की अगुवाई में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय पहुंच गए. कांग्रेस का यह प्रदर्शन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में था. एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय के बाहर उग्र नारेबाजी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अंदर से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी.

माहौल फिर से बिगड़ने लगा, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों प्रमुख दलों के कार्यकर्ताओं के बीच बैरिकेडिंग कर मोर्चा संभाल लिया, जिससे एक बड़ी झड़प को टाल दिया गया. अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 22 Jul 2026 10:46 PM (IST)
Tags :
Shimla News HImachal Pradesh News
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