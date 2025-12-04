हिमाचल: कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने पर BJP का धरना-प्रदर्शन, 'उलटी गिनती शुरू'

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के तीन वर्ष पूरे होने के अवसर पर, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने गुरुवार (4 दिसंबर) को धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में एक धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया. 'व्यवस्था पतन के तीन साल, बदलो-बदलो भ्रष्ट कांग्रेस सरकार' के नारे के साथ आयोजित इस जनआंदोलन में हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं और जनता ने हिस्सा लिया, जिसने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन-आक्रोश को स्पष्ट कर दिया.

बीजेपी प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने मुख्यमंत्री की कथित सनातन विरोधी मानसिकता पर तंज कसा और 2022 की गारंटियों (1500 रुपये, दूध खरीद, नौकरी) को लेकर सरकार को घेरा. जनता ने एक स्वर में जवाब दिया कि कोई भी गारंटी पूरी नहीं हुई.

उन्होंने कहा, "कांग्रेस सरकार बेईमान, झूठी और धोखेबाज है." उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आपदा के समय हिमाचल को दी गई 7000 करोड़ रुपये की केंद्रीय मदद का उल्लेख किया, जबकि कांग्रेस पर केवल राजनीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने घोषणा की कि 2027 में बीजेपी बूथ-बूथ पर कांग्रेस की जमानत जब्त कर देगी.

' कांग्रेस सरकार का सफाया तय '

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने इस आयोजन को कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ जन-आक्रोश का विस्फोट बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि 'व्यवस्था परिवर्तन' के नाम पर कांग्रेस ने राज्य की व्यवस्था का पतन कर दिया है. उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए जगह-जगह नाकेबंदी करने का आरोप लगाते हुए इसे 'लोकतंत्र की हत्या' करार दिया. उन्होंने गर्जना की, "बीजेपी तूफान की तरह आएगी और कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर देगी."

' कांग्रेस के सारे वादे पूरी तरह हो चुके हैं फेल '

पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस सरकार को विकास की नहीं, बल्कि मौज-मस्ती और भ्रष्टाचार की सरकार बताया. उन्होंने कांग्रेस को "कौरवों की फौज" करार देते हुए कहा कि यह विनाश की ओर ले जा रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की 10 की 10 गारंटियां, राहुल गांधी का "खटाखट मॉडल" और प्रियंका गांधी के सारे वादे पूरी तरह फेल हो चुके हैं.

' कांग्रेस सरकार की उलटी गिनती शुरू '

बीजेपी सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा कि 3 साल में एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई, केवल जनता को ठगा गया. उन्होंने आरोप लगाया कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और अराजकता आज हिमाचल की पहचान बन गई है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है.

रैली में उपस्थिति

इस विशाल धरना-प्रदर्शन का नेतृत्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने किया. इसमें प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सहित सभी बीजेपी विधायक, पदाधिकारी एवं हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे.

बीजेपी नेताओं ने एक स्वर में दावा किया "हिमाचल बीजेपी का था, है और 2027 में भी रहेगा," और कांग्रेस सरकार को जल्द ही सत्ता से बेदखल करने का संकल्प लिया.