गुरुग्राम ट्रायल के चलते दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर जाम, वाहन चालकों को परेशानी

गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने दो सप्ताह के लिए सरहौल बॉर्डर पर ट्रैफिक लेन का ट्रायल शुरू किया है. इसके तहत दिल्ली से गुरुग्राम आने वाले वाहन चालकों के लिए तीन अलग-अलग लेन बनाई गई हैं. इसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे को पूर्ण रूप से एक्सप्रेसवे बनाना और जाम से निजात दिलाना है.

जाम और लेन ड्राइविंग की समस्याएं

आज से शुरू हुए ट्रायल के कारण सरहौल बॉर्डर पर लंबी वाहनों की कतार लग गई. ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, वाहन चालक अपनी लेन का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण जाम बन रहा है. इस ट्रायल में लेन डिवाइड करने के लिए टेम्परी बेरियर लगाए गए हैं ताकि सीधे एक्सप्रेसवे पर जाने वाले वाहन नॉन स्टॉप चल सकें और इंडस्ट्री विहार या एंबियंस मॉल जाने वाले वाहन अपनी निर्धारित लेन में रहें.

पहले फेज का उद्देश्य और आगे की योजना

पहले फेज में दिल्ली से गुरुग्राम आने वाले ट्रैफिक को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है. दो सप्ताह के ट्रायल में कमियों को दूर किया जाएगा और इसे स्थायी बनाया जाएगा. इसके बाद दूसरे फेज में गुरुग्राम से दिल्ली जाने वाली लेन को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा.

भविष्य की तैयारी और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था

जल्द ही राजीव चौक और इफको चौक पर भी इसी तरह के लेन बनाए जाएंगे. शहर की अंदरूनी सड़कों को भी जाम फ्री करने के लिए काम शुरू किया जाएगा, जिससे दिल्ली-गुरुग्राम मार्ग और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त होगी.