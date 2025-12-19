सोनीपत: 'सुंदर बच्चे' देख भड़क जाती थी 'साइको किलर' पूनम, 8 मिनट में किए 2 मर्डर
Panipat Child Murders: सोनीपत पुलिस ने पानीपत के चार बच्चों की हत्यारी पूनम से पूछताछ में चौंकाने वाले राज उगलवाए. पूनम ने बताया कि सुंदर बच्चों को देखकर वह आपा खो बैठती थी.
हरियाणा के सोनीपत पुलिस ने पानीपत के चार बच्चों की हत्या में आरोपी 'साइको किलर' पूनम से तीन दिनों की रिमांड के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. पुलिस ने मनोचिकित्सक (Psychiatrist) की मौजूदगी में गहन पूछताछ की और गांव भावड़ ले जाकर हत्याकांड के पूरे घटनाक्रम (Crime Scene) को दोहराया. पूछताछ में सामने आया है कि पूनम ने अपनी ननद की बेटी इशिका की हत्या करने के महज 8 मिनट के भीतर मासूम शुभम की भी जान ले ली थी.
बरोदा थाना पुलिस ने पूनम को पानीपत कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर तीन दिन की रिमांड पर लिया था. जांच के दौरान पुलिस उसे गांव भावड़ स्थित घटनास्थल पर लेकर गई, जहां उसने बताया कि कैसे उसने वारदात को अंजाम दिया. इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एफएसएल और क्राइम सीन की टीम मौजूद रही. पुलिस ने पूनम की मानसिक स्थिति को समझने के लिए एक विशेषज्ञ मनोचिकित्सक की मदद भी ली, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह किस मानसिकता के तहत मासूमों को निशाना बना रही थी.
'सुंदर बच्चे' बनते थे पूनम की नफरत का कारण
पुलिस पूछताछ में पूनम ने अपना गुनाह कबूलते हुए एक अजीब और डरावना खुलासा किया. उसने बताया कि सुंदर बच्चों को देखकर उसका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता था और उसके भीतर उन्हें खत्म करने का जुनून सवार हो जाता था. इसी सनक के चलते उसने पहले अपनी ननद की बेटी इशिका को मौत के घाट उतारा. इसके ठीक 8 मिनट बाद, जब मासूम शुभम सो रहा था, उसने उसे उठाकर पानी की टंकी में डाल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.
पुलिस को रिपोर्ट का इंतजार
एसीपी गोहाना, राहुल देव ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, "आरोपी पूनम की तीन दिन की रिमांड पूरी हो चुकी है और उसे वापस जेल भेज दिया गया है. उसने पूछताछ में स्वीकार किया है कि सुंदर बच्चों को देखकर उसका मानसिक संतुलन खराब हो जाता था. क्राइम सीन को सफलतापूर्वक री-क्रिएट कर लिया गया है. हमने मनोचिकित्सक के साथ भी लंबी पूछताछ की है और अब उनकी विस्तृत रिपोर्ट का इंतज़ार है, जो इस केस में महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी."
दहशत में गांव भावड़
पूनम के इन खुलासों के बाद गांव भावड़ और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है. एक ही परिवार के दो मासूमों की इस बेरहमी से हत्या और पूनम की साइको किलर वाली छवि ने सबको झकझोर कर रख दिया है. पुलिस अब अन्य अनसुलझे मामलों में भी उसकी संलिप्तता की जांच कर रही है.
