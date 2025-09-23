हरियाणा: विधायक मामन खान को गैंगस्टर से खतरे की आशंका, बढ़ाई गई सुरक्षा

हरियाणा के नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक मामन खान की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, एक गैंगस्टर द्वारा उन्हें निशाना बनाए जाने की आशंका जताई गई है. इस सूचना के बाद विधायक की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है.

पुलिस सूत्रों का कहना है कि मामन खान को पहले भी धमकियां मिल चुकी हैं. इस बार खतरे के अलर्ट के बाद उनके सुरक्षाकर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है. न केवल उनके गुरुग्राम स्थित घर पर अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं, बल्कि उनकी आवाजाही के दौरान भी सुरक्षा घेरा और मजबूत किया गया है.

एसटीएफ की कार्रवाई से खुलासा

विधायक मामन खान ने पीटीआई-भाषा से बातचीत में सुरक्षा बढ़ाए जाने की खबर को सामान्य प्रक्रिया बताया. उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की धमकी या सुरक्षा बढ़ाने जैसी कोई बात नहीं है. पुलिस समय-समय पर मेरी सुरक्षा की समीक्षा करती है और इस बार भी यही किया गया है. पुलिस सूत्रों ने बताया कि विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने हाल ही में एक गैंगस्टर के गुर्गे को गिरफ्तार किया था. पूछताछ के दौरान उसने विधायक पर हमले की साजिश का दावा किया. इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं. तीन दिन पहले जब मामन खान नूंह में थे, तब गुरुग्राम पुलिस की एक टीम वहां पहुंची और उन्हें सुरक्षा घेरे में गुरुग्राम ले आई.

इनपुट्स के आधार पर सुरक्षा की समीक्षा

घटना के बाद कांग्रेस विधायक की सुरक्षा में और इजाफा किया गया. उनके गुरुग्राम स्थित आवास पर भी अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि खान को पहले से सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन नए इनपुट्स के आधार पर सुरक्षा की समीक्षा कर इसे और पुख्ता किया गया है.

घटना पर एसटीएफ अधिकारियों की चुप्पी

इस मामले पर जब एसटीएफ अधिकारियों से संपर्क किया गया तो उन्होंने किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. हालांकि पुलिस का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और जांच जारी है.

हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है. सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि सतर्कता बरतना फिलहाल सबसे जरूरी कदम है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सके.