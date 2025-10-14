'IPS पूरन ने यौन शोषण-जातिवाद को बढ़ावा दिया', सुसाइड से पहले आखिरी वीडियो में ASI ने लगाए आरोप

हरियाणा में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे वाई पूरण कुमार की आत्महत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है. पूरम पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे आईओ संदीप लाठर ने भी आत्महत्या कर ली है. आत्महत्या के बाद उनका एक फाइनल नोट बरामद हुआ है जिसमें उन्होंने दिवंगत आईपीएस अधिकारी पूरण पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

लाठर ने लिखा कि पूरण जातिवाद करते थे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया. महिला पुलिसकर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पर यौन शोषण हुआ. इनकी सीडीआर चेक करोगे तो कन्फर्म हो जाएगा. मेरी बातों में सच्चाई है.

IPS वाई पूरण सुसाइड मामले में नया मोड़, जांच में शामिल अफसर ने की आत्महत्या

उन्होंने लिखा कि पूरण की करप्शन की जड़ें बहुत गहरी हैं. इनके खिलाफ जो शिकायत हुई थी, उसी से डरकर सुसाइड किया था. अपने परिवार को बचाने के लिए सुसाइड किया है. लाठर के फाइनल नोट में लिखा है कि कि पूरण की पत्नी अमनीत पी कुमार को भी डर है कि कहीं उनका भी भांडाफोड़ हो जाए.

LIVE | IPS पूरन केस में सबसे नया और बड़ा खुलासाhttps://t.co/HOxpi3yUqS — ABP News (@ABPNews) October 14, 2025

लाठर ने लिखा कि इनको इस बात का लाइसेंस नहीं मिला है कि जाति का नाम लेंगे और करप्शन करेंगे. अपनी इस बात पर मैं आहूति दे रहा हूं. मैं ईमानदार आदमी हूं. मैं भगत सिंह का फैन हूं, मैं डरूंगा नहीं किसी बात परॉ पब्लिक को जगाने के लिए, देश को जगाने के लिए ये (सुसाइड) जरूरी था. ये जातिगत रंग देने की कोशिश कर रहे हैं.

उन्होंने लिखा है कि एक व्यापारी आदमी ने जुर्म के खिलाफ बोलने का साहस किया, उसे दबाया जा रहा है. मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, इन्होंने गलत किया था, इसका फल इनको मिलेगा.

संदीप ने वाई पूरण के साथ तैनात सुशील कुमार को गिरफ्तार किया था और मामले की आगे की जांच कर रहे थे.