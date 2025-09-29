राव नरेंद्र सिंह बने हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली ये जिम्मेदारी

हरियाणा में कांग्रेस ने बड़ा बदलाव किया है. पार्टी ने राव नरेंद्र सिंह को हरियाणा कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है. वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधानसभा में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी दी है.

राव नरेंद्र सिंह को उदयभान की जगह हरियाणा कांग्रेस का प्रमुख बनाया गया है. पार्टी ने प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के करीब 10 महीने बाद प्रदेशाध्यक्ष बदला है.

3 बार के विधायक और मंत्री रह चुके हैं राव नरेंद्र सिंह

राव नरेंद्र सिंह तीन बार के विधायक रह चुके हैं. साथ ही हरियाणा सरकार में मंत्री पद की जिम्मदारी भी संभाल चुके हैं. उन्होंने 1996, 2000 में अटेली से और 2009 में नारनौल से विधानसभा चुनाव जीता था. वहीं प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं.