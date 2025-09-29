पानीपत स्कूल में मासूम को बेरहमी से पिटाई के मामले में एक्शन, प्रिंसिपल और ड्राइवर गिरफ्तार
Panpath News: हरियाणा के पानीपत के एक निजी स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र को होमवर्क न करने पर ड्राइवर ने बेरहमी से पीटा और उल्टा लटका दिया. पुलिस ने प्रिंसिपल और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है.
हरियाणा के पानीपत में प्राइवेट स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र को बुरी तरह से पीटने का मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. विभाग ने तुरंत प्रभाव से स्कूल को ताला लगाकर बंद करवा दिया, वहीं पानीपत पुलिस ने प्रिंसिपल और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है.
शिक्षा मंत्री महिपाल डंडा ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि, “मेरे संज्ञान में यह मामला आया है. शिक्षा विभाग ने नोटिस भेजकर स्कूल को बंद करवा दिया है. प्रिंसिपल और ड्राइवर पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. यदि कोई भी स्कूल बच्चों के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार करेगा, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. बच्चों को उल्टा लटकाना उनकी जान के लिए खतरा हो सकता था.” वहीं पानीपत शहरी बीजेपी (BJP) विधायक प्रमोद विज ने भी इस पूरे प्रकरण की कड़े शब्दों में निंदा की है.
पुलिस ने तुरंत की कार्रवाई
वहीं इस मामले में डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स ने जानकारी दी कि ड्राइवर ने खुद ही बच्चों को उल्टा लटका कर वीडियो बनाया और फिर खुद ही उसे वायरल कर दिया. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और प्रिंसिपल व ड्राइवर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है.
प्रिंसिपल पर लगीं धाराएं
स्कूल की प्रिंसिपल रीना और बस ड्राइवर अजय पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 127(2) (गलत तरीके से बंधक बनाना), 351(2) (आपराधिक धमकी) और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत मामला दर्ज किया गया है. कानून हाथ में लेने के बारे में पूछे जाने पर, प्रिंसिपल ने पुलिस को बताया कि दो बहनों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए उन्हें थप्पड़ मारा गया था और उन्होंने उसी दिन उनके माता-पिता को इस घटना के बारे में बताया था.
