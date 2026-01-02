हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Panipat News: ऑनलाइन गेम में पैसे हारा तो डर से लिखवाई लूट की रिपोर्ट, ऐसे हुआ खुलासा

Panipat News: ऑनलाइन गेम में पैसे हारा तो डर से लिखवाई लूट की रिपोर्ट, ऐसे हुआ खुलासा

Panipat News: पानीपत जीटी रोड मलिक पेट्रोल पंप के पास युवक के साथ हुई लूट रिपोर्ट झूठ निकली. युवक ऑनलाइन क्रिकेट गेम में पैसे हारा और परिवार के डर से उसने वारदात कि मनगढ़त कहानी रच डाली.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: जतिन राय | Updated at : 02 Jan 2026 01:18 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा स्थित पानीपत जीटी रोड मलिक पेट्रोल पंप के पास युवक के साथ हुई लूट की वारदात का पुलिस ने 2 घंटे में ही पर्दाफास कर दिया. शिकायतकर्ता राघव सिंगला ही मुख्य साजिशकर्ता निकला. वह 30 दिसंबर को ऑनलाइन क्रिकेट गेम में पैसे हार गया था. इसके बाद घर वालों के डर से उसने लूट की मनगढ़ंत कहानी बनाकर डॉयल 112 पर कॉल कर पुलिस को अपने साथ लूट होने की सूचना दी.

एएसपी हर्षित गोयल आईपीएस ने बताया कि वीरवार 1 जनवरी को सुबह करीब 8:15 बजे रोशन महल निवासी राघव सिंगला ने डॉयल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना देकर बताया कि उसका नई सब्जी मंडी में ऑनलाइन मनी ट्रांसफर का काम है. वह आज सुबह एक्टिवा पर घर से सब्जी मंडी स्थित अपनी दुकान पर जा रहा था. उसने बैग में 2 लाख रूपए  कैश रखा था.

जीटी रोड पर मलिक पेट्रोल पंप से थोड़ा आगे निकला तो पीछे से मंकी कैप पहने चार युवक दो बाइक पर सवार होकर आए और उससे चाकू व गन प्वाइंट पर पैसों का बैग लूटकर फरार हो गए. आरोपी उसकी एक्टिवा की चाबी भी निकालकर ले गए. सूचना मिलते ही जिला पुलिस कंट्रोल रूम से वीटी कर आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने नाकाबंदी शुरू कर दी थी. 

ऑनलाइन क्रिकेट गेम में हारा था रुपए

पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह आईपीएस के निर्देशानुसार थाना चांदनी बाग प्रभारी इंस्पेक्टर महिपाल व सीआईए की तीनों टीमें  तुरंत मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयना करने के साथ ही आगे पीछे विभिन्न स्थानों (मलिक पेट्रोल पंप, अनाज मंडी कट, खादी आश्रम के सामने सेक्टर 25 कट रोड़) पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला.

किसी भी फुटेज में ऐसी कोई गतिविधि नजर न आने पर पुलिस ने शक के आधार पर राघव सिंगला से पूछताछ की तो उसने बताया वह 30 दिसंबर को ऑनलाइन क्रिकेट गेम में पैसे हार गया था. परिजनों के डर से उसने मनगढ़ंत कहानी बनाकर आज सुबह डॉयल 112 पर कॉल कर पुलिस को अपने साथ लूट होने की झूठी सूचना दी.

पुलिस के अनुसार 

एएसपी हर्षित गोयल ने बताया कि पूछताछ में राघव सिंगला ने बताया कि उसने लूट की वारदात को सही दिखाने के लिए बैग व स्कूटी की चाबी कुछ मीटर आगे जीटी रोड किनारे झाड़ियों में फैक दी थी. झूठी शिकायत देने पर राघव सिंगला को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ 217 बीएनएस के तहत आगमाी कार्रवाई अमल में लाई गई.

पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह आईपीएस ने आमजन से अपील कि है कि ऐसी कोई भी झूठी शिकायत न दे. इससे पुलिस का समय व संसाधन बर्बाद होते है. साथ ही आमजन में भय का माहौल उत्पन्न होता है. पुलिस आमजन की सुरक्षा के लिए 24 घंटे तत्पर है. कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें. इस प्रकार झूठी शिकायत देने वालों के खिलाफ निवारक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

पानीपत जीटी रोड मलिक पेट्रोल पंप के पास युवक के साथ हुई लूट रिपोर्ट झूठ निकली. युवक ऑनलाइन क्रिकेट गेम में पैसे हारा और परिवार के डर से उसने वारदात कि मनगढ़ंत कहानी रच डाली.

Published at : 02 Jan 2026 01:18 PM (IST)
