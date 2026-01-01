सुसाइड करने वाले ASI संदीप लाठर की पत्नी को नौकरी देगी सैनी सरकार, कैबिनेट का फैसला

हरियाणा कैबिनेट ने मरहूम ASI संदीप लाठर की पत्नी को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार (01 जनवरी 2026) को कैबिनेट मीटिंग की जानकारी देते हुए बताया कि लाठर की पत्नी संतोष कुमारी को रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के कैंपस स्कूल में ग्रुप बी की गणित के पोस्ट ग्रैजुएट टीचर की नौकरी देने का फैसला लिया गया है और वे इसकी सारी योग्यताएं पूरी करती हैं.

लाठर ने पिछले साल 14 अक्टूबर को खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी. उन्होंने अपने अंतिम नोट में मरहूम IPS अधिकारी Y पूरण कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. वाई पूरण कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ स्थित घर पर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी. उन्होंने खुद के साथ पुलिस विभाग में जातिगत भेदभाव होने के आरोप कई अधिकारियों पर लगाए थे.

हरियाणा कैबिनेट में लाडो लक्ष्मी योजना पर बड़ा फैसला

इसके साथ ही हरियाणा कैबिनेट ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार करने का भी फैसला लिया है, जिसके तहत हरियाणा में सभी पात्र महिला लाभार्थियों को हर महीने 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है. सैनी ने कहा कि फिलहाल एक लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये दिये जाते हैं.

लाडो लक्ष्मी योजना में और किन महिलाओं को लाभ?

उन्होंने कहा कि अब यह लाभ उन महिलाओं को भी दिया जायेगा जिनके बच्चों ने कक्षा 10वीं और 12वीं में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के लिए अब तक एक लाख से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है और आठ लाख महिलाएं पहले से ही इसका लाभ उठा रही हैं.

लाडो लक्ष्मी योजना 23 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की उन विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाओं के लिए है, जो ऐसे परिवारों से संबंधित हैं जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये तक है. सीएम सैनी ने कहा, ''हरियाणा सरकार ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ की दिशा में ठोस कदम उठा रही है. उन्होंने बताया कि राज्य में लिंगानुपात 2025 में 923 तक पहुंच गया.''