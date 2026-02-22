हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पानीपत: 9 दिन बाद मिला 13 साल के मासूम का शव! नारियल निकालने के चक्कर में नहर में डूब गया था

पानीपत: 9 दिन बाद मिला 13 साल के मासूम का शव! नारियल निकालने के चक्कर में नहर में डूब गया था

Panipat News: पानीपत में 13 साल के अल्तमस का शव 9 दिन बाद नहर में मिला. वह नारियल निकालने के लिए नहर में गया था. 5 बहनों का इकलौता भाई अल्तमस पिछले शुक्रवार नहर में डूब गया था.

By : सुमित भारद्वाज, पानीपत | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 22 Feb 2026 05:11 PM (IST)
हरियाणा के पानीपत जिले से हृदयविदारक खबर आ रही है. पानीपत की बत्रा कॉलोनी के रहने वाले एक 13 साल के बच्चे का शव 9 दिन बाद नहर बरामद किया गया. शव नारायण गांव के पास नहर के अंदर मिला था. जबसे बच्चा डूबा था, तबसे लेकर अब तक प्रशासन और परिजन उसकी तलाश में जुटे हुए थे. 

जानकारी के अनुसार, 13 साल का अल्तमस पिछले शुक्रवार (13 फरवरी) को अपने दो दोस्तों के साथ दिल्ली पैरलल नहर पर गया था. बताया जा रहा है कि नहर में बहकर आए नारियल को निकालने की कोशिश के दौरान उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में डूब गया. दोस्तों ने शोर मचाया, लेकिन तेज बहाव के कारण उसे बचाया नहीं जा सका.

पांच बहनों का इकलौता भाई था अल्तमस

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोरों की टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया था. लगातार खोजबीन के बाद अल्तमस का शव नारायण गांव के पास नहर से बरामद हुआ. शव मिलने की खबर से परिवार में मातम पसर गया. अल्तमस आठवीं कक्षा का छात्र था और पांच बहनों का इकलौता छोटा भाई था. 

बच्चे की असामयिक मौत से परिवार गहरे सदमे में है. क्षेत्र में भी शोक का माहौल है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के शवगृह में भिजवा दिया है. मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है. बताया जा रहा है कि 9 दिन पानी में रहने के बाद बॉडी की हालत काफी खराब हो गई थी. पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए बच्चे का शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा.

Published at : 22 Feb 2026 05:11 PM (IST)
Panipat News HARYANA NEWS
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
