हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणागुरुग्राम: छात्रा से दरिंदगी, 19 साल के लिवइन पार्टनर ने बेरहमी से पीटा, मां की शिकायत पर गिरफ्तार

गुरुग्राम: छात्रा से दरिंदगी, 19 साल के लिवइन पार्टनर ने बेरहमी से पीटा, मां की शिकायत पर गिरफ्तार

Gurugram Crime News: गुरुग्राम पुलिस को पीड़िता की मां ने फोन कर बताया था कि उसकी बेटी को उसी के साथ लिव इन में रहने वाला युवक प्रताड़ित कर रहा है और लगातार मारपीट की जा रही है.

By : राजेश यादव | Updated at : 22 Feb 2026 04:25 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में पढ़ने वाली छात्रा को उसी के लिव-इन पार्टनर ने बेरहमी से पीट कर जख्मी कर दिया. इसके बाद छात्रा को पहले गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर उसे दिल्ली के अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया जहां उसका अभी भी इलाज चल रहा है. गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया.

बता दें कि दो दिन पहले गुरुग्राम पुलिस को पीड़िता की मां ने फोन कर बताया कि उसकी बेटी को उसी के साथ लिव इन में रहने वाले युवक की ओर से प्रताड़ित किया जा रहा है और उसके साथ लगातार मारपीट भी की जा रही है. पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एक्शन लिया.

पीजी में रेड कर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस ने उस पीजी में रेड मारा जहां युवक रहता था और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद जिला अदालत में पेश कर उसे जेल भेज दिया गया. पुलिस की मानें तो जैसे-जैसे केस में जांच आगे बढ़ेगी वैसे-वैसे आरोपी पर धाराएं भी जोड़ दी जाएंगी. फिलहाल, आरोपी जेल में बंद है. 

जिला अदालत में पेश कर आरोपी को भेजा गया जेल

गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया, ''पुलिस ने दिल्ली के रहने वाले 19 वर्षीय शिवम को पीजी से गिरफ्तार कर लिया था. जिसको जिला अदालत में पेश कर जिला जेल भेज दिया है. पीड़िता छात्रा का इलाज चल रहा है.'' पुलिस प्रवक्ता ने आगे बताया कि पीड़िता और आरोपी दोनों सितंबर 2025 से एक दूसरे को जानते थे और उनकी शादी की बात भी चल रही थी लेकिन आरोपी द्वारा लगातार छात्रा पर शक किया जा रहा था, जिसके आधार पर आरोपी ने छात्रा के साथ मारपीट की. फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

Published at : 22 Feb 2026 04:25 PM (IST)
