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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणापंचकूला के स्कूल में दिल दहलाने वाली घटना, KG की बच्ची पर ईंट और गमले से हमला

पंचकूला के स्कूल में दिल दहलाने वाली घटना, KG की बच्ची पर ईंट और गमले से हमला

पंचकूला के एक स्कूल में केजी की बच्ची के साथ कक्षा तीन में पढ़ने वाले छात्र ने बुरी तरह मारपीट की, यही नहीं बेहोश होने के बाद भी बच्चा ईंट और गमले से उस पर वार करता रहा.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 31 Oct 2026 12:59 PM (IST)
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हरियाणा के पंचकूला में संस्कृति मॉडल स्कूल से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है. यहां कक्षा तीन एक छात्र ने केजी की स्पेशल चाइल्ड बच्ची को बुरी तरह पीटा, यही नहीं बच्ची के ऊपर ईंट और गमले से भी वार किया. फिलहाल बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है और उसे चंडीगढ़ PGI में भर्ती कराया गया है.

घटना के बाद पंचकूला पुलिस स्कूल पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गयी है. जिसमें बच्चे ने इस तरह से क्यों किया इसको लेकर पता किया जा रहा है. साथ ही हमलावर बच्चे के माता-पिता से भी पूछताछ की जाएगी.

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क्या है पूरा मामला ?

पंचकूला सेक्टर-20 स्थित संस्कृति मॉडल स्कूल में  तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले एक विद्यार्थी ने KG कक्षा की एक स्पेशल चाइल्ड बच्ची पर कथित तौर पर बेरहमी से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आरोपी बच्चे ने पहले बच्ची पर पत्थरों से हमला किया और इसके बाद गमला उठाकर उसे चोटें पहुंचाईं.

हमला करने वाला बच्चा यहीं नहीं रुका और घायल बच्ची को काफी देर तक घसीटता रहा. बच्ची के बेहोश हो जाने के बाद भी उस पर पत्थरों से हमला किया जाता रहा. स्कूल परिसर में हुई इस घटना के बाद बच्ची को आनन-फानन में सेक्टर-6 स्थित नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया. यहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया. फिलहाल बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है.

पुलिस ने शुरू की जांच 

घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसे देख किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं. पुलिस ने स्कूल पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. जिसमें स्कूल प्रबंधन के साथ ही बच्चे के माता-पिता को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है. ताकि यह पता चल सके कि आखिर बच्चा इतना हिंसक कैसे हुआ और किन परिस्थितियों में उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया.

इस घटना के बाद बच्चों की परवरिश और बदलती जीवन शैली में बच्चों के व्यवहार पर बहस एक बार फिर शुरू हो गयी है.लेकिन इस घटना ने समाज के कान जरुर खड़े कर दिए हैं.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 31 Oct 2026 12:59 PM (IST)
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