नूंह के गन हाउस में ब्लास्ट से कई घायल, गाड़ियों को भारी नुकसान, मौके पर फायर पहुंची बिग्रेड

हरियाणा के नूंह शहर में गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248-ए पर जोगीपुर रोड के ठीक समीप सत्यम गन हाउस में सोमवार (5 जनवरी) को करीब 1 बजे के बाद ब्लास्ट हो गया. ब्लास्ट की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी व पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और उन्होंने जांच शुरू कर दी.

ब्लास्ट की वजह से न केवल सत्यम गन हाउस की दुकान की दीवारों के परखच्चे उड़ गए बल्कि दुकान के द्वार पर लगे दरवाजे के शीशे गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248-ए पर तकरीबन 50 फीट दूर तक जाकर गिरे. इसके अलावा दुकान के बाहर खड़ी कुछ गाड़ियों में भी ब्लास्ट की वजह से नुकसान हुआ है.

ब्लास्ट के कारणों का पता लगाने में जुटी टीम

पुलिस विभाग व दमकल विभाग ने ब्लास्ट के कारणों का पता लगाने के लिए अपनी जांच शुरू कर दी है. सत्यम गन हाउस कई साल पहले इसी स्थान पर खोला गया था. इसका मालिक ताहिर हुसैन बताया जा रहा है.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हथियार रिपेयरिंग करने वाला कर्मचारी एवं दुकान मालिक तथा कुछ अन्य लोग उस समय दुकान में मौजूद थे. जिस समय यह हादसा हुआ बताया जा रहा है कि हथियारों में रिपेयरिंग का काम किया जा रहा था. दुकान के अंदर काफी मात्रा में कारतूस और हथियार संबंधी सामग्री रखी हुई थी, जिनमें आग लगने के बाद ब्लास्ट हुआ और काफी नुकसान हुआ है.

हादसे में नहीं हुआ जान का नुकसान

गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन तीन-चार लोगों को चोट आने की खबर सामने आ रही है. इस हादसे में सत्यम गन हाउस में कितना नुकसान हुआ है. इसका आकलन करने और हादसे के कारणों की जांच करने में टीम जुटी हुई है.

जांच के बाद ही पूरी तरह से हादसे के बारे में पता चल सकेगा, लेकिन जैसे ही हादसे की खबर लगी तो भारी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंच गए. अभी भी घटनास्थल पर भारी भीड़ जुटी हुई है. घायलों को इलाज के लिए सीएचसी नूंह ले जाने की खबर सामने आई है.

दमकल कर्मी ने दी यह जानकारी

दमकल कर्मियों ने बताया कि उन्हें ब्लास्ट होने की सूचना पुलिस विभाग के द्वारा मिली थी. जब वह मौके पर पहुंचे तो दुकान का सामान बिखरा हुआ था. दुकान की दीवार गिरी हुई थी और दूर-दूर तक शीशे पड़े हुए थे. आग पूरी तरह नियंत्रण में थी, लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस और दमकल विभाग की टीमें अभी भी मौके पर डटी हुई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसपी आयुष यादव घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने मौके का निरीक्षण किया.