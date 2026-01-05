हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणानूंह के गन हाउस में ब्लास्ट से कई घायल, गाड़ियों को भारी नुकसान, मौके पर फायर पहुंची बिग्रेड

नूंह के गन हाउस में ब्लास्ट से कई घायल, गाड़ियों को भारी नुकसान, मौके पर फायर पहुंची बिग्रेड

Nuh Blast News: नूंह शहर के सत्यम गन हाउस में ब्लास्ट की एक बड़ी घटना तकरीबन 1 बजे के बाद हुई है. इस हादसे में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है.

By : लियाकत अली, नूंह | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 05 Jan 2026 03:34 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा के नूंह शहर में गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248-ए पर जोगीपुर रोड के ठीक समीप सत्यम गन हाउस में सोमवार (5 जनवरी) को करीब 1 बजे के बाद ब्लास्ट हो गया. ब्लास्ट की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी व पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और उन्होंने जांच शुरू कर दी. 

ब्लास्ट की वजह से न केवल सत्यम गन हाउस की दुकान की दीवारों के परखच्चे उड़ गए बल्कि दुकान के द्वार पर लगे दरवाजे के शीशे गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248-ए पर तकरीबन 50 फीट दूर तक जाकर गिरे. इसके अलावा दुकान के बाहर खड़ी कुछ गाड़ियों में भी ब्लास्ट की वजह से नुकसान हुआ है.

ब्लास्ट के कारणों का पता लगाने में जुटी टीम

पुलिस विभाग व दमकल विभाग ने ब्लास्ट के कारणों का पता लगाने के लिए अपनी जांच शुरू कर दी है. सत्यम गन हाउस कई साल पहले इसी स्थान पर खोला गया था. इसका मालिक  ताहिर हुसैन बताया जा रहा है. 

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हथियार रिपेयरिंग करने वाला कर्मचारी एवं दुकान मालिक तथा कुछ अन्य लोग उस समय दुकान में मौजूद थे. जिस समय यह हादसा हुआ बताया जा रहा है कि हथियारों में रिपेयरिंग का काम किया जा रहा था. दुकान के अंदर काफी मात्रा में कारतूस और हथियार संबंधी सामग्री रखी हुई थी, जिनमें आग लगने के बाद ब्लास्ट हुआ और काफी नुकसान हुआ है. 

हादसे में नहीं हुआ जान का नुकसान

गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन तीन-चार लोगों को चोट आने की खबर सामने आ रही है. इस हादसे में सत्यम गन हाउस में कितना नुकसान हुआ है. इसका आकलन करने और हादसे के कारणों की जांच करने में टीम जुटी हुई है. 

जांच के बाद ही पूरी तरह से हादसे के बारे में पता चल सकेगा, लेकिन जैसे ही हादसे की खबर लगी तो भारी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंच गए. अभी भी घटनास्थल पर भारी भीड़ जुटी हुई है. घायलों को इलाज के लिए सीएचसी नूंह ले जाने की खबर सामने आई है. 

दमकल कर्मी ने दी यह जानकारी

दमकल कर्मियों ने बताया कि उन्हें ब्लास्ट होने की सूचना पुलिस विभाग के द्वारा मिली थी. जब वह मौके पर पहुंचे तो दुकान का सामान बिखरा हुआ था. दुकान की दीवार गिरी हुई थी और दूर-दूर तक शीशे पड़े हुए थे. आग पूरी तरह नियंत्रण में थी, लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस और दमकल विभाग की टीमें अभी भी मौके पर डटी हुई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसपी आयुष यादव घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने मौके का निरीक्षण किया.

और पढ़ें
Published at : 05 Jan 2026 03:34 PM (IST)
Tags :
Nuh News HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान पर एक्शन लेंगे ट्रंप? हिंदू बलोच नेता ने कर डाली डिमांड, कहा- 'वेनेजुएला की तरह यहां भी, आसिम मुनीर पर तुरंत...'
पाकिस्तान पर एक्शन लेंगे ट्रंप? हिंदू बलोच नेता ने कर डाली डिमांड, कहा- 'वेनेजुएला की तरह यहां भी, आसिम मुनीर पर तुरंत...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Police Bharti 2026: यूपी पुलिस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, योगी सरकार ने आयु सीमा में दी 3 वर्ष की छूट
यूपी पुलिस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, योगी सरकार ने आयु सीमा में दी 3 वर्ष की छूट
इंडिया
अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या, इंटरपोल ने एक्स-बॉयफ्रेंड अर्जुन को तमिलनाडु से किया गिरफ्तार
अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या, इंटरपोल ने एक्स-बॉयफ्रेंड अर्जुन को तमिलनाडु से किया गिरफ्तार
क्रिकेट
Shreyas Iyer Captain: कमाल हो गया..., इंजरी से वापस आते ही कप्तान बना दिए गए श्रेयस अय्यर; इस दिग्गज से छिन गई कमान
कमाल हो गया..., इंजरी से वापस आते ही कप्तान बना दिए गए श्रेयस अय्यर; इस दिग्गज से छिन गई कमान
Advertisement

वीडियोज

PM Modi से CM Yogi की मुलाकात खत्म, करीब आधे घंटे तक चली मुलाकात | Delhi | Breaking News | ABP NEWS
Delhi Assembly Session: प्रदूषण के मुद्दे पर सदन में आप का हंगामा..कई विधायक सस्पेंड | AAP
Uttarakhand News: Haldwani में BJP पार्षद ने युवक को गोली मारी | Amit Bisht | Crime News
India vs Bangladesh: भारत और बांग्लादेश के बीच टकराव बढ़ा | Mustafizur Rehman | Hindi News
BMC Election 2026 News: BMC चुनाव के लिए BJP का स्टार प्लान! | BJP | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान पर एक्शन लेंगे ट्रंप? हिंदू बलोच नेता ने कर डाली डिमांड, कहा- 'वेनेजुएला की तरह यहां भी, आसिम मुनीर पर तुरंत...'
पाकिस्तान पर एक्शन लेंगे ट्रंप? हिंदू बलोच नेता ने कर डाली डिमांड, कहा- 'वेनेजुएला की तरह यहां भी, आसिम मुनीर पर तुरंत...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Police Bharti 2026: यूपी पुलिस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, योगी सरकार ने आयु सीमा में दी 3 वर्ष की छूट
यूपी पुलिस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, योगी सरकार ने आयु सीमा में दी 3 वर्ष की छूट
इंडिया
अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या, इंटरपोल ने एक्स-बॉयफ्रेंड अर्जुन को तमिलनाडु से किया गिरफ्तार
अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या, इंटरपोल ने एक्स-बॉयफ्रेंड अर्जुन को तमिलनाडु से किया गिरफ्तार
क्रिकेट
Shreyas Iyer Captain: कमाल हो गया..., इंजरी से वापस आते ही कप्तान बना दिए गए श्रेयस अय्यर; इस दिग्गज से छिन गई कमान
कमाल हो गया..., इंजरी से वापस आते ही कप्तान बना दिए गए श्रेयस अय्यर; इस दिग्गज से छिन गई कमान
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ ने शेयर की साल 2026 की पहली पोस्ट, बेटे संग दिखी जबरदस्त बॉन्डिंग, पति शोएब ने यूं किया रिएक्ट
दीपिका कक्कड़ ने शेयर की साल 2026 की पहली पोस्ट, बेटे संग दिखी जबरदस्त बॉन्डिंग
शिक्षा
9 घंटे की नौकरी, रातों की पढ़ाई और मजबूत हौसला, सृष्टि डबास ने ऐसे क्रैक की UPSC परीक्षा
9 घंटे की नौकरी, रातों की पढ़ाई और मजबूत हौसला, सृष्टि डबास ने ऐसे क्रैक की UPSC परीक्षा
यूटिलिटी
गोल्ड ज्वैलरी खरीदते ही हो जाता है 1 साल का बीमा, चोरी हो जाए या मकान में लग जाए आग; ज्वैलर्स चुकाता है रुपये
गोल्ड ज्वैलरी खरीदते ही हो जाता है 1 साल का बीमा, चोरी हो जाए या मकान में लग जाए आग; ज्वैलर्स चुकाता है रुपये
हेल्थ
Typhoid Fever: सावधान! दूषित पानी से फैल रहा है जानलेवा टाइफाइड, जानें लक्षण और बचाव के उपाय
सावधान! दूषित पानी से फैल रहा है जानलेवा टाइफाइड, जानें लक्षण और बचाव के उपाय
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget