Panipat News: मनाना गांव में अधूरा ओवरब्रिज बना बड़ी समस्या, 6 साल से चल रहा निर्माण कार्य

हरियाणा स्थित पानीपत जिले के समालखा ब्लॉक के मनाना गांव में साल 2020 में शुरू हुआ ओवरब्रिज निर्माण कार्य अब तक अधूरा पड़ा है. यह प्रोजेक्ट दो साल में पूरा होना था, लेकिन छह साल बीत जाने के बाद भी इसका काम पूरा नहीं हो सका है. निर्माण में देरी के कारण स्थानीय लोगों को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. गांव और आसपास के क्षेत्रों में आवागमन बाधित हो रहा है, जिससे लोगों का समय और संसाधन दोनों बर्बाद हो रहे हैं.

ग्रामीणों का कहना है कि अधूरा ओवरब्रिज अब उनके लिए सुविधा नहीं बल्कि समस्या बन चुका है. प्रशासन और संबंधित विभाग से कई बार शिकायत के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है.

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बेहद धीमी गति से चल रहा पुल का निर्माण कार्य- ग्रामीण

ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है. बारिश के दिनों में पुल के नीचे जलभराव हो जाता है. जिससे किसानों, छात्रों और आम लोगों का आवागमन प्रभावित होता है. कई गांवों के मुख्य रास्ते बंद होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ग्रामीण अजय राठी, आजाद सिंह, सुनीता और इस्लाम ने बताया कि कई बार शिकायतों के बावजूद काम समय पर पूरा नहीं हो पाया. लोगों का कहना है कि मौके पर बहुत कम मजदूर काम करते दिखाई देते हैं.

लापरवाही मिलने पर ठेकेदार पर होगी एफआईआर

नारायणा गांव के अधिवक्ता देव शर्मा ने कहा कि निर्माण स्थल पर सुरक्षा के इंतजाम भी नहीं हैं और कई हादसे हो चुके हैं. उन्होंने सरकार से जल्द पुल का निर्माण कार्य पूरा करने या वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध कराने की मांग की. वहीं पानीपत के उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने कहा कि अधिकारियों, ठेकेदार और रेलवे विभाग की बैठक बुलाई गई है. निर्माण कार्य की समय सीमा तय की जाएगी और लापरवाही मिलने पर ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी.

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