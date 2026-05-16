Haryana Politics: भजनलाल पर बयान देकर घिरीं रेखा शर्मा, मांगी माफी, अब कुलदीप बिश्नोई बोले- समर्थक...
Haryana News in Hindi: राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने भजनलाल पर दिए बयान पर खेद जताकर माफी मांगी. जबकि कुलदीप बिश्नोई ने समर्थकों से विवाद खत्म कर पार्टी अनुशासन बनाए रखने की अपील की.
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. चौधरी भजनलाल को लेकर दिए गए बयान पर विवाद बढ़ने के बाद राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने खेद जताते हुए अपना बयान वापस ले लिया है. उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया और उनकी मंशा किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाने की नहीं थी.
वहीं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई ने रेखा शर्मा के स्पष्टीकरण पर संतोष जताते हुए उनके खेद व्यक्त करने की सराहना की. साथ ही उन्होंने समर्थकों से विवाद को आगे न बढ़ाने, एफआईआर वापस लेने और पार्टी की गरिमा बनाए रखने की अपील की.
मेरे स्टेटमेंट को तोड़-मरोड़कर किया गया वायरल- रेखा शर्मा
पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी पर दिए गए अपने बयान पर राज्यसभा सांसद @sharmarekha जी pic.twitter.com/tl5z6bCLnI— Haryana BJP (@BJP4Haryana) May 15, 2026
पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल जी को लेकर दिए गए बयान पर राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि पंचकूला नगर निगम चुनाव की रैली के दौरान मेरे एक स्टेटमेंट को वीडियो के जरिए तोड़-मरोड़कर वायरल किया गया. मेरी मंशा किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाने की नहीं थी. मेरी मंशा एक पार्टी की कार्यप्रणाली के खिलाफ थी. जहां तक चौधरी भजनलाल जी की बात है, वह एक सम्मानित मुख्यमंत्री रहे हैं. उनके परिवार के कई सदस्य आज हमारी पार्टी में भी हैं. यदि मेरे स्टेटमेंट से उनके परिवार या समर्थकों को कोई दुख पहुंचा हो, तो मैं वह स्टेटमेंट वापस लेती हूं और खेद प्रकट करती हूं.
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रेखा शर्मा के स्पष्टीकरण से मैं हूं संतुष्ट-कुलदीप बिश्नोई
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. भजनलाल के विरुद्ध राज्यसभा सदस्य रेखा शर्मा द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर विवाद के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई ने एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो को हरियाणा बीजेपी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी साझा किया है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मैंने रेखा शर्मा जी का बयान देखा है. उनके स्पष्टीकरण से मैं संतुष्ट हूं. उन्होंने अपने शब्द वापस लेकर जो खेद व्यक्त किया है, उसकी मैं भूरी-भूरी प्रशंसा करता हूं.
भाजपा की संस्कृति - सम्मान, संयम और संगठन— Haryana BJP (@BJP4Haryana) May 15, 2026
भाजपा परिवार के वरिष्ठ नेता @bishnoikuldeep जी ने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संगठन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया pic.twitter.com/gcT6EHalJE
कुलदीप बिश्नोई ने सभी समर्थकों का व्यक्त किया आभार
बीजेपी के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मैं इस अवसर पर स्व. भजनलाल के सभी समर्थकों और शुभचिंतकों का दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं. इस संकट की घड़ी में आप सभी ने हमारे सम्मान, स्वाभिमान और भावनाओं के लिए मजबूती से आवाज उठाई. उसे देखकर मैं भावुक हो उठा. चौधरी भजनलाल के प्रति आपका सम्मान और समर्पण देखकर गर्व की अनुभूति हुई. मैं आप सभी का आजीवन ऋणी और कृतज्ञ रहूंगा.
अब मैं सभी समर्थकों से ईमानदारी पूर्वक आग्रह करता हूं कि आप पार्टी की गरिमा और अनुशासन का सम्मान करें. मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि इस विषय पर कोई और वीडियो साझा न करें. जो शिकायतें और एफआईआर हुई हैं, कृपया उन्हें वापस ले लें, ताकि पूरे प्रकरण का सम्मानजनक समापन हो सके. हम सबको अब सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है और मिलकर बीजेपी को और मजबूती प्रदान करनी है. आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में संगठन की मजबूती, एकता और राष्ट्रहित के लिए हम सबको मिलकर कार्य करना है.
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Source: IOCL