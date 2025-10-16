हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणालुधियाना में घोड़े की मौत पर मालिक ने रखी अंतिम अरदास, कार्ड छपाए और रिश्तेदारों को बुलाया

लुधियाना में घोड़े की मौत पर मालिक ने रखी अंतिम अरदास, कार्ड छपाए और रिश्तेदारों को बुलाया

Ludhiana News: लुधियाना के किसान चरणजीत सिंह मिंटा ने बताया कि वो अपने घोड़े को बहुत प्यार करते थे और उसे अपना तीसरा बेटा मानते थे. इसलिए उसकी मौत के बाद उन्होंने उसके लिए अरदास रखी है.

By : प्रदीप भंडारी | Updated at : 16 Oct 2025 09:44 AM (IST)
लुधियाना में एक घोड़े की मौत के बाद उसके मालिक ने अंतिम अरदास रखी और भोग समागम किया. मालिक को घोड़े से इतना प्यार था कि उसकी मौत पर उन्होंने अपने बेटे की तरह अंतिम विदाई दी. उन्होंने बाकायदा कार्ड छपवाए और गुरुद्वारा साहिब में कार्यक्रम रखा. सभी रिश्तेदारों को न्योता दिया.

लुधियाना के किसान चरणजीत सिंह मिंटा ने बताया कि उनके घोड़े फतेहजंग की 38 महीने की उम्र में 8 अक्टूबर को मौत हो गई थी. इस घोड़े के जन्म से ही उन्हें उससे बहुत प्यार था. बचपन से ही वह बहुत चुलबुला और ह्यूमन फ्रेंडली थी. उसका रंग नीला था इसलिए उससे उनको प्यार हो गया. 

घोड़े को अपना बेटा मानते थे चरणजीत

चरणजीत सिंह और उनकी पत्नी उसे अपना बच्चा मानने लगे थे. बच्चे विदेश में थे तो सारा दिन इसी के साथ गुजारते थे. उन्होंने कहा कि फतेहजंग के साथ ही वो खाते थे और अपना सारा दिन उसी के साथ गुजारते थे. अगर कोई उनसे पूछता कि उनके कितने बच्चे हैं तो वो फतेहजंग को भी अपना बेटा बताते थे. 

उन्होंने बताया कि उनके बड़े बेटे का नाम गुरइकबाल सिंह है जो आस्ट्रेलिया में रहते हैं जबकि दूसरे बेटे का नाम मनलोचन सिंह है वो यूएसए में रहते हैं. फतेहजंग उनका तीसरा बेटा था जो उनके साथ भारत में ही रहता था. वो अपनी पत्नी के साथ लुधियाना में ही रहते हैं. 

38 महीने की उम्र में हुई मौत

चरणजीत सिंह बताते हैं कि वो फतेहजंग को पूरे उत्तर भारत में प्रदर्शनियों में लेकर जाते थे, लोग उसे बहुत पसंद करते थे. फतेहजंग की उम्र 38 महीने थी. वह बिल्कुल स्वस्थ था. 8 अक्टूबर को अचानक उसकी तबीयत खराब हुई और आठ अक्टूबर को उसकी मौत हो गई. मौत के बाद उसके टेस्ट करवाए तो पता चला कि उसे अंगों ने अचानक काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई.

घोड़े पालना और उनसे प्यार करना उनके खून में है. उनका परिवार 3 पीढ़ियों से घोड़े पालता आ रहा है. इससे पहले उनके पिता और दादा भी घोड़े पालते थे. फतेह जंग से पहले भी उनके पास घर में घोड़ी थी. उसी ने इस बच्चे को जन्म दिया था. वो अपने रिश्तेदार से एक और नीले रंग का घोड़ा लाए हैं जो एकदम फतेहजंग की तरह ही दिखता है. 

About the author प्रदीप भंडारी

प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं. वे इससे पहले जाने-माने पत्रकार रहे हैं. 
Read
Published at : 16 Oct 2025 09:44 AM (IST)
Ludhiana News HARYANA NEWS
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
राजस्थान
जैसलमेर के बाद बाड़मेर में एक और बड़ा हादसा, गाड़ी में आग लगने से 4 दोस्तों की जलकर मौत
जैसलमेर के बाद बाड़मेर में एक और बड़ा हादसा, गाड़ी में आग लगने से 4 दोस्तों की जलकर मौत
विश्व
Kuwait Wealthy Family: दुनिया का सबसे अमीर शाही घराना! जानें कौन है वह, जिसके पास है 30 लाख करोड़ की संपत्ति
दुनिया का सबसे अमीर शाही घराना! जानें कौन है वह, जिसके पास है 30 लाख करोड़ की संपत्ति
स्पोर्ट्स
IND vs AUS: सही समय पर उड़ी फ्लाइट फिर क्यों चार घंटे लेट ऑस्ट्रेलिया पहुंची टीम इंडिया, जानिए वजह
सही समय पर उड़ी फ्लाइट फिर क्यों चार घंटे लेट ऑस्ट्रेलिया पहुंची टीम इंडिया, जानिए वजह
BIHAR BATTLE: BJP का नया 'फॉर्मूला', सिंगर मैथिली और 'सिंघम' मैदान में, JDU के टिकट पर बाहुबली!
Gwalior Face-Off: CSP हिना खान से भिड़े वकील, 'सनातन विरोधी' कहने पर मचा बवाल!
Sansani: सास-दामाद का 'डर्टी' रिश्ता, ब्लैकमेल के बाद बेटी संग मिलकर किया खूनी अंत! | SHOCKING CRIME
Mini Countryman JCW All4 Walkaround | Auto Live
PPF vs Inflation vs Sensex: क्या आज भी PPF है सबसे सुरक्षित और फायदेमंद Investment Option?|
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

