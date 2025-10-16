लुधियाना में घोड़े की मौत पर मालिक ने रखी अंतिम अरदास, कार्ड छपाए और रिश्तेदारों को बुलाया

लुधियाना में एक घोड़े की मौत के बाद उसके मालिक ने अंतिम अरदास रखी और भोग समागम किया. मालिक को घोड़े से इतना प्यार था कि उसकी मौत पर उन्होंने अपने बेटे की तरह अंतिम विदाई दी. उन्होंने बाकायदा कार्ड छपवाए और गुरुद्वारा साहिब में कार्यक्रम रखा. सभी रिश्तेदारों को न्योता दिया.

लुधियाना के किसान चरणजीत सिंह मिंटा ने बताया कि उनके घोड़े फतेहजंग की 38 महीने की उम्र में 8 अक्टूबर को मौत हो गई थी. इस घोड़े के जन्म से ही उन्हें उससे बहुत प्यार था. बचपन से ही वह बहुत चुलबुला और ह्यूमन फ्रेंडली थी. उसका रंग नीला था इसलिए उससे उनको प्यार हो गया.

घोड़े को अपना बेटा मानते थे चरणजीत

चरणजीत सिंह और उनकी पत्नी उसे अपना बच्चा मानने लगे थे. बच्चे विदेश में थे तो सारा दिन इसी के साथ गुजारते थे. उन्होंने कहा कि फतेहजंग के साथ ही वो खाते थे और अपना सारा दिन उसी के साथ गुजारते थे. अगर कोई उनसे पूछता कि उनके कितने बच्चे हैं तो वो फतेहजंग को भी अपना बेटा बताते थे.

उन्होंने बताया कि उनके बड़े बेटे का नाम गुरइकबाल सिंह है जो आस्ट्रेलिया में रहते हैं जबकि दूसरे बेटे का नाम मनलोचन सिंह है वो यूएसए में रहते हैं. फतेहजंग उनका तीसरा बेटा था जो उनके साथ भारत में ही रहता था. वो अपनी पत्नी के साथ लुधियाना में ही रहते हैं.

38 महीने की उम्र में हुई मौत

चरणजीत सिंह बताते हैं कि वो फतेहजंग को पूरे उत्तर भारत में प्रदर्शनियों में लेकर जाते थे, लोग उसे बहुत पसंद करते थे. फतेहजंग की उम्र 38 महीने थी. वह बिल्कुल स्वस्थ था. 8 अक्टूबर को अचानक उसकी तबीयत खराब हुई और आठ अक्टूबर को उसकी मौत हो गई. मौत के बाद उसके टेस्ट करवाए तो पता चला कि उसे अंगों ने अचानक काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई.

घोड़े पालना और उनसे प्यार करना उनके खून में है. उनका परिवार 3 पीढ़ियों से घोड़े पालता आ रहा है. इससे पहले उनके पिता और दादा भी घोड़े पालते थे. फतेह जंग से पहले भी उनके पास घर में घोड़ी थी. उसी ने इस बच्चे को जन्म दिया था. वो अपने रिश्तेदार से एक और नीले रंग का घोड़ा लाए हैं जो एकदम फतेहजंग की तरह ही दिखता है.