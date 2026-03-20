हरियाणा : क्रॉस वोटिंग के आरोपों पर कांग्रेस विधायक शैली चौधरी हुईं भावुक, कहा- हमें निशाना बनाया जा रहा...

कांग्रेस विधायक शैली चौधरी ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोपों पर कहा आप देख सकते हैं कि किसे फंसाया जा रहा है और किसे बचाया जा रहा है. नौ लोगों के वोट अमान्य कर दिए गए हैं और हमें खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है. मेरे पति को बहुत ठेस पहुंची है और हमारा पूरा परिवार इससे प्रभावित हुआ है. हम लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े रहे हैं. मेरे ससुर कई वर्षों तक राजनीति में रहे, फिर मेरे पति और अब मैं भी राजनीति में हूं. हमने हमेशा पार्टी के लिए काम किया है. और आज हम पर गलत तरीके से वोट डालने का आरोप लगाया जा रहा है.