कैथल: वेस्ट गोदाम में भीषण आग, 100 मकानों में आईं दरारें, 3 घंटे की मशक्कत के बाद काबू

हरियाणा कैथल जिले के काबड़ी रोड रेलवे ओवरब्रिज के पास स्थित शक्ति नगर में बुधवार (11 फरवरी) तड़के एक वेस्ट (कबाड़) गोदाम में लगी भीषण आग ने पूरे इलाके को दहला दिया. रिहायशी इलाके के बीच चल रहे इस गोदाम में आग लगने से न केवल लाखों का नुकसान हुआ, बल्कि इसकी तपिश से आसपास के करीब 100 मकानों में दरारें आ गई हैं, जिससे स्थानीय निवासी दहशत में हैं और अपने घरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं.

बुधवार (11 फरवरी) सुबह करीब 5 बजे की है. जब स्थानीय लोग नींद से जागे, तो उन्होंने अपने घरों के आसपास घना धुआं और गर्मी महसूस की. बाहर निकलने पर पता चला कि पास के वेस्ट गोदाम में भीषण आग लगी है. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया, जिससे लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी. लोगों ने तुरंत इसकी सूचना गोदाम मालिक और दमकल विभाग को दी.

3 घंटे की कड़ी मशक्कत

जिला दमकल अधिकारी गुरमेल सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थीं. गोदाम में प्लास्टिक और अन्य ज्वलनशील वेस्ट मटेरियल होने के कारण आग बुझाने में काफी परेशानी हुई. दमकलकर्मियों ने करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि, आग बुझने के काफी देर बाद तक मलबे से सुलगता हुआ धुआं उठता रहा.

सुरक्षा मानकों की अनदेखी, लोगों में रोष

इस घटना ने रिहायशी इलाकों में चल रहे गोदामों की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि गोदाम में आग बुझाने के लिए कोई भी सुरक्षा उपकरण (Fire Safety Equipment) मौजूद नहीं थे. आग की वजह प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है. लोगों में इस बात को लेकर भारी रोष है कि रिहायशी इलाके में ऐसे गोदाम क्यों चल रहे हैं, जिनसे अब उनके आशियानों पर भी खतरा मंडराने लगा है.