जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजय सिंह चौटाला इन दिनों हरियाणा के जिलों का लगातार दौरा कर रहे हैं. अपने इसी दौरे के दौरान वह यमुनानगर पहुंचे. यहां उन्होंने किसानों, ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. दौरे के दौरान उन्होंने एक तरफ किसानों की परेशानियों को लेकर सरकार पर तीखे वार किए, तो दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर तंज कसते हुए हमला बोला.

यमुनानगर पहुंचे डॉ. अजय चौटाला ने कई गांवों का दौरा कर किसानों से उनकी समस्याएं जानीं. उन्होंने कहा कि इस वक्त धान की फसल में तीन-तीन तरह की नमी दिखाई जा रही है, जिससे किसानों को खरीद केंद्रों पर दिक्कतें आ रही हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि जब इस मौसम में इंद्र देवता खुद मेहरबान हैं, तब भी फसल की सही खरीद क्यों नहीं हो रही?

चौटाला ने कहा कि खेतों में पानी भरा है, धान कटने को तैयार है, लेकिन न तो सरकार खरीद रही है, और न ही उठान का काम ठीक से चल रहा है. उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, “सरकार तो जापान घूम रही है, किसानों की सुनने वाला कोई नहीं.”

कानून-व्यवस्था पर भी साधा निशाना

जेजेपी प्रमुख ने प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में रोजाना कहीं न कहीं गोली चल रही है, रंगदारी मांगी जा रही है, और सरकार गुंडों को संरक्षण दे रही है.

अजय चौटाला ने कहा, प्रदेश में अब कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है न आम आदमी, न नेता. कभी दुष्यंत को विदेश से कॉल आती है, तो कभी किसी और नेता को धमकी मिलती है. आखिर ये कैसा सुरक्षित हरियाणा है?

'कांग्रेस ने चुना भी तो एक्सपायरी डेट वाला नेता'

प्रदेश की राजनीति पर सवाल उठाते हुए अजय चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर भी चुटकी ली. उन्होंने कहा, “कांग्रेस को 11 महीने लग गए नेता प्रतिपक्ष तय करने में. चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जब चुना ही तो एक्सपायरी डेट वाला नेता चुना.”

'क्या रामायण-महाभारत में भाई एक हुए थे?'

उनसे भाई अभय चौटाला के साथ फिर से एक होने की संभावना पर सवाल पूछा गया तो अजय चौटाला भड़क गए. उन्होंने जवाब में कहा, “क्या रामायण या महाभारत में अलग हुए भाई फिर एक हुए थे? अगर यही सवाल तुम अभय से पूछते तो वो तुम्हारी चोटी पकड़कर घुमा देता.”

बता दें इन दिनों डॉ. अजय चौटाला पूरे हरियाणा का दौरा कर रहे हैं. वे गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और सरकार पर सीधा हमला बोल रहे हैं. उनका कहना है कि जनता बदलाव चाहती है, और जेजेपी उस बदलाव की अगुवाई करने के लिए तैयार है.