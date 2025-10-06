बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडोली का बड़ा दावा, 'हरियाणा में कांग्रेस का...'

हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अब हरियाणा में समाप्ति की ओर बढ़ रही है. उन्होंने कहा, “जहां-जहां बीजेपी की सरकार बनती है, वहां कांग्रेस दोबारा नहीं पनपती. हरियाणा में भी अब वही स्थिति है.”

बडोली ने पूर्व कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा के बीजेपी में शामिल होने की संभावनाओं पर कहा, “वह राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे बीजेपी में आएंगे. उनका पुराना रिकॉर्ड देखना पड़ेगा. कांग्रेस में बयानबाजी और लड़ाई-फसाद करना उनका स्वभाव है, वो वहीं लड़ते रहेंगे.”

किसानों और मंडियों को लेकर बयान

मोहनलाल बडोली ने दावा किया कि हरियाणा की सभी 117 मंडियों में फसल खरीद जारी है. उन्होंने कहा, “अगर किसी मंडी में खरीद में दिक्कत आ रही है तो उसका समाधान जल्द किया जाएगा.”

बडोली ने यह भी दावा किया कि राज्य में धान की फसल एमएसपी से 200 से 600 रुपये प्रति क्विंटल अधिक दाम पर बिक रही है. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार आने के बाद से ही हरियाणा किसानों की खुशहाली की ओर बढ़ रहा है.

पीएम मोदी का हरियाणा दौरा

बडोली ने बताया कि हरियाणा सरकार के एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को सोनीपत के एजुकेशन सिटी में जनता को संबोधित करेंगे. इस दौरान प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे.

उन्होंने कहा, “हरियाणा की जनता प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत करेगी. इससे पहले भी पीएम ने राज्य को कई सौगातें दी हैं.”

विकास की नई योजना

बडोली ने यह भी खुलासा किया कि सरकार आईएमटी खरखोदा की तर्ज पर हरियाणा की 10 लोकसभा क्षेत्रों में नए आईएमटी विकसित करने की तैयारी कर रही है. कई स्थानों पर इसके लिए जमीन का अधिग्रहण भी किया जा चुका है.

कांग्रेस नेताओं को बधाई

बडोली ने कांग्रेस में हाल ही में हुए संगठनात्मक बदलाव पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश अध्यक्ष राम नरेंद्र और सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बधाई दी.