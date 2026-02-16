करनाल: कांग्रेस ने भारत-US ट्रेड डील पर किया विरोध प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाकरनाल: कांग्रेस ने भारत-US ट्रेड डील पर किया विरोध प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

Karnal News: भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया. कार्यकर्ताओं ने जिला सचिवालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. इस बीच बुजुर्गों की पेंशन काटने का भी मुद्दा उठाया.

By : मुकुल सतीजा, करनाल | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 16 Feb 2026 04:12 PM (IST)
करनाल में कांग्रेस पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया. भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया. कार्यकर्ताओं ने जिला सचिवालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शन के दौरान ग्रामीण जिला प्रधान राजेश वेद ने कहा पूरे देश को बीजेपी ने अमेरिका के आगे नतमस्तक कर दिया है. इसको लेकर जिला कांग्रेस ग्रामीण और शहरी के कार्यकर्ताओं द्वारा भारत अमेरिका ट्रेड डील, बुढापा पेंशन, बीपीएल राशन कार्ड काटने के विरोध में और एचपीएससी में हरियाणा के योग्य युवाओं की अनदेखी को लेकर जिला सचिवालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है.

ग्रामीण जिला प्रधान ने क्या कहा?

ग्रामीण जिला प्रधान राजेश वेद ने कहा भारत अमेरिका की जो ट्रेल डील हुई है उससे काफी नुकसान होगा. आने वाले समय में कृषि और छोटे दुकानदारों की तबाही होगी. उन्होंने कहा कि 2013 में हमारी आईएएस अधिकारी दिव्यानी थी. अमेरिका में उनके साथ बदसलूकी की गई थी.

उन्होंने आगे कहा कि उस समय में मजबूत प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने अमेरिका को घुटनों के बल ला दिया था. हिंदुस्तान की एम्बेसी में जितने भी अमेरिका के कर्मचारी थे सबकी डिटेल मांगी, सबके पासपोर्ट मांगे थे. उस समय अमेरिका को कहना पड़ा हिंदुस्तान हमारे लोगों की बेइज्जती कर रहा है. 

'युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है'

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा एचपीएससी में भी हरियाणा के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है. बाहर के युवाओं को हरियाणा के युवाओं का हक दिया जा रहा है. इसी तरह से बुढ़ापा पेंशन को लेकर भी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस ने जब यह मुद्दा उठाया तब जाकर सरकार ने आनन-फानन में बुजुर्गों को पेंशन प्रदान की.

सड़कों पर उतरने की दी चेतावनी

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आम लोगों की आवाज बनकर आगामी दिनों में इसी तरह से सड़कों पर उतरेगी. कांग्रेस के जिला प्रधान पराग गाबा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सोमवार (16 फरवरी) को डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया है.

उन्होंने बताया कि भारत अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हुई है उसे लेकर यह ज्ञापन दिया गया है. उन्होंने कहा इस डील के बाद हमारे किसानों की कमर तोड़ने का काम बीजेपी सरकार द्वारा किया गया है. वहीं हमारे बजुर्गों की पेंशन की काटी गई है, जिसको लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया है.

About the author मुकुल सतीजा, करनाल

मुकुल सतीजा हरियाणा के करनाल की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं. एबीपी न्यूज़ से जुलाई 2024 से जुड़े हैं. राजनीतिक, अपराध और सामाजिक खबरों पर खास नजर रखते हैं.
Published at : 16 Feb 2026 04:09 PM (IST)
Karnal News HARYANA NEWS CONGRESS
