पानीपत में भीषण सड़क हादसा, अज्ञात वाहन ने 3 बाइक सवार युवकों को रौंदा, मौके पर मौत

पानीपत के गांव नौलथा से बलाना रोड पर देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार थे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान अभय सिंह, मुकेश पटेल और सौरभ के रूप में हुई है. तीनों गांव बलाना स्थित एक फैक्ट्री में कार्यरत थे. बताया जा रहा है कि वे घर का सामान लेने के लिए बाइक से निकले थे और वापसी के दौरान यह हादसा हो गया. फिलहाल तीनों युवकों के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

नौकरी के लिए पानीपत आए थे मृतक

सौरभ मूल रूप से कानपुर का रहने वाला था, जबकि अभय सिंह और मुकेश पटेल झांसी के निवासी थे. तीनों यहां नौकरी के सिलसिले में पानीपत में रह रहे थे. थाना इसराना क्षेत्र में यह हादसा हुआ. मृतकों की मौत के पीछे ट्रैक्टर-ट्रॉली पर संदेह है. यह घटना इसराना के भड़ाणा गांव के पास हुई.

मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी सतीश कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया किसी अज्ञात वाहन से बाइक की टक्कर हुई है. फिलहाल ट्रैक्टर-ट्रॉली पर संदेह जताया जा रहा है, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है.

सूचना मिलते ही एफआईआर दर्ज

डीएसपी ने कहा कि सूचना मिलते ही एफआईआर दर्ज कर ली गई है. सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है. आमने-सामने की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन जब तक पुख्ता सबूत नहीं मिलते, कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पानीपत के सामान्य अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया. आगे की कार्रवाई जारी है.