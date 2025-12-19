CM नायब सिंह सैनी के संबोधन के दौरान विधानसभा में हंगामा, कांग्रेस के 9 विधायक निष्कासित

हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संबोधन के दौरान हंगामा हो गया. सीएम वंदे मातरम् पर चल रही बहस पर सदन को संबोधित कर रहे थे. इस बीच विधानसभा से कांग्रेस के 9 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया. इस बीच कांग्रेस विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने बाहर किया.

अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायकों में गीता भुक्कल, जस्सी पेटवाल, इंदु राज नरवाल, अशोक अरोड़ा, कुलदीप वत्स, बलराम बांगी, शकुंतला खटक को सदन से बाहर किया. वहीं विकास सहारण और नरेश सेलवाल को भी सदन से निष्कासित किया गया है. विधानसभा अध्यक्ष ने हंगामे के बीच कुल 9 विधायकों का नाम निष्काशित विधायकों में लिया है.

बता दें कि हरियाणा विधानसभा में वंदे मातरम् पर चल रही बहस का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जवाब दे रहे थे. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मुस्लिम लीग और मुहम्मद अली जिन्ना के दबाव में कांग्रेस ने वंदे मातरम् से बाकी पहरे हटाए. सीएम के इस बयान पर कांग्रेस विधायकों ने भारी विरोध जताया. यह गतिरोध विधानसभा में अभी भी जारी है. कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर भारी विरोध किया.

सदन से निष्कासित हुए कांग्रेस के 9 विधायक

इस बहस के बीच कांग्रेस के 9 विधायकों को हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने सदन से निष्कासित कर दिया. अध्यक्ष ने मार्शलों को इन विधायकों को सदन से बाहर करने के आदेश दिए हैं. इस पर सदन में कांग्रेस विधायक जमकर नारेबाजी कर रहे हैं.

विधानसभा में शून्यकाल के बाद विधायक घनश्याम की ओर से वंदे मातरम् पर चर्चा का प्रस्ताव रखा गया था. स्पीकर द्वारा इस प्रस्ताव को पास करने के बाद बहस शुरू हुई थी. जिस पर सीएम सैनी ने सदन को संबोधित करना शुरू किया. संबोधन के दौरान कांग्रेस विधायकों ने हंगामा कर दिया.

निष्कासन पर क्या बोले विधायक अरुण अरोड़ा

निष्काशित कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने निष्कासित किए जाने पर कहा कि बड़े दुख की बात है कि वंदे मातरम् पर चर्चा में मुख्यमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं. असल में बीजेपी लोगों को बांटने की राजनीति कर रही है.